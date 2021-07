Viele Musikstile treffen bei Christoph Alexander aufeinander

140 Gäste haben sich am Samstag beim Weinsommernachtsabend im Hotel „Im Engel“ mit Tenor und Musical-Entertainer Christoph Alexander nicht vom regnerischen Wetter die Laune vermiesen lassen. Wenngleich das Fest nicht, wie ursprünglich geplant, Open Air stattfinden konnte, wurde es für alle Gäste ein gelungener Abend mit Musik, gutem Essen und erlesenen Weinen. „Es fällt mir schwer als Musiker nur gute Laune zu verbreiten, wenn man weiß, was in anderen Regionen Deutschlands passiert ist“, gab Christoph Alexander mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern im Pressegespräch offen zu. Um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, war es ihm daher ein persönliches Anliegen „I believe“ von Andrea Bocelli vorzutragen.

Gleichwohl gelang es Christoph Alexander am Samstag die Gäste mit einem musikalischen Blumenstrauß zu begeistern: „Ich verstehe mich selbst als Crossover-Musiker. Alles was man miteinander verbindet, verbindet auch Menschen.“ Der Osnabrücker ließ mit seiner sowohl samten als auch kräftigen Belcanto-Stimme verschiedene Musikstile, Sprachen und Epochen aufeinandertreffen. Von Arien bis hin zu Rock- und Popsongs war alles dabei.

Als Overtüre trug Christoph Alexander „O sole mio“ vor, ehe sich alle Gäste zunächst die Vorspeise schmecken ließen. Es folgten drei Sets. Während das erste Set von vielen italienischen Titeln wie „Estate“ und „Se bastasse una canzone“ geprägt war, war das zweite als eine Hommage an Udo Jürgens gedacht. Bei Titeln wie „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ kam im Saal Fernweh auf und sangen die Zuhörer teilweise mit. Bei „New York, New York“ griff Hotelchef Gerd Leve selbst zum Mikro und überzeugte mit seiner musikalischen Einlage. Im dritten Set folgten Songs wie „Angels“ von Robbie Williams, „Rockin all over the world“ von Status Quo oder „Volare“ von Dany Brillant. Christoph Alexander erfüllte seinen Zuhörern den Wunsch nach einer Zugabe und bei den drei Dinner-Gängen die passende Hintergrundmusik zu spielen.

Gerd Leve freute sich über den gelungenen Abend und machte mit Guido Goldmann, der bundesweit Weine ausgewählter Weingüter vertreibt, Werbung für den deutschen Wein. Vor allem die Winzer in dem vom Hochwasser getroffenen Ahr-Tal könnten aktuell jede Unterstützung brauchen und hätten es verdient, dass ihr Wein getrunken wird: „Die Solidarität untereinander ist zurzeit sehr groß. Das schweißt zusammen.“