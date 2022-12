Viele müssen auf Sternsingerbesuch verzichten

Weniger als die Hälfte der Haushalte in Warendorf werden in diesem Jahr Besuch von den Sternsingern erhalten, zumindest wenn es bei den derzeitigen Anmeldezahlen bleibt.

An den Haustüren werden die Sternsinger freundlich empfangen. In diesem Jahr lautet das Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“.

Zum 65. Mal werden am Wochenende nach dem 6. Januar 2023 bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Leitwort der kommenden Aktion. In Warendorf soll die Aktion dieses Mal am Wochenende vom 7. und 8. Januar stattfinden. Bei den Anmeldezahlen ist in diesem Jahr jedoch ein sehr deutlicher Rückgang an Sternsingerinnen und Sternsingern zu verzeichnen, wie die Kirchengemeinde St. Laurentius in einer Mitteilung schreibt.

„Obwohl wir die Anmeldephase in dem Jahr mit einer Kinovorführung mit dem Film zur Sternsingeraktion gestartet haben, sind die Anmeldezahlen im Gebiet der Josefkirche auf ein Drittel und im Gebiet der Marienkirche auf die Hälfte im Vergleich zu 2020 gesunken“, heißt es aus den Vorbereitungsteams. Ein besonderer Dank gilt allen Kindern und Jugendlichen, die sich dennoch in diesem Jahr zur Aktion angemeldet haben.

Anmeldung noch möglich

Nach einer Auswertung der Anmeldezahlen haben sich die Helferteams dennoch dazu entschlossen, dass die Sternsinger zumindest in ihren Wunschbezirken von Haus zu Haus gehen sollen. Die Straßen, für die Gruppen eingeteilt werden können, sollen am Tag vor der Aktion in der Presse und auf der Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weniger als die Hälfe der Haushalte in diesem Jahr einen Besuch der Sternsinger erhalten wird.

„Im Gebiet der Josefkirche und Marienkirche werden daher gerne auch weiterhin noch Anmeldungen von Sternsingern entgegengenommen“, berichten Veronika Serries und Thomas Mundmann von den beiden Teams dieser Gemeindeteile. Ausdrücklich weist das Vorbereitungsteam daraufhin, dass eine Teilnahme unabhängig von der Konfession beziehungsweise religiösen Orientierung möglich ist. Die Anmeldezettel können unter www.stlaurentius-warendorf.de abgerufen werden. Darin finden sich auch alle weiteren Informationen zum Ablauf der Aktion und zu den Ansprechpartnern.