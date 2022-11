Vielfalt in einer bunten Welt

Das Haus der Familie hat sein neues Jahresprogramm vorgestellt. Das Schwerpunktthema lautet „Vielfalt – Eine bunte Welt“. 705 Kurse sind in dem 208 Seiten starken Heft übersichtlich zusammengefasst.

„Vielfalt – Eine bunte bunte Welt“ lautet das Schwerpunktthema des neuen Jahresprogrammes im Haus der Familie. Und genauso vielfältig ist das Programm, das sich wie gewohnt über fünf Fachbereiche erstreckt. „Wir haben 5000 Exemplare drucken lassen“, sagte Leiter Benedikt Patzelt, der die Rahmendaten vorstellte. So wird es 705 Kurse, Seminare und Vorträge im Jahr 2023 gegeben, die insgesamt 7745 Unterrichtsstunden beanspruchen. „Das ist etwas weniger als 2019. Das ist zum Teil der Pandemie geschuldet, zum Teil aber auch Umstrukturierungen. Perspektivisch soll es aber wieder mehr werden“, sagt Patzelt.

„ »Wir stehen für Wertschätzung, Respekt, Toleranz und Vielfalt.« “ Ursula Klauß, Leiterin des familienpädagogischen Fachbereichs

Die Idee zum Jahresthema kam Ursula Klauß, Leiterin des familienpädagogischen Fachbereichs, beim Lesen des Buches „Erziehung prägt Gesinnung“ von Herbert Renz-Polster. Er behandelt darin die Entstehung von Rechtsextremismus, gibt aber auch Tipp, wie es verhindert werden kann. „Das Buch hat mich mit viel Hoffnung entlassen. Es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun“, versichert Ursula Klauß.

Damit das Thema aber nicht eingegrenzt wird, wurde es um Themen wie Intoleranz, Macht oder Überlegenheit ergänzt. „Wir stehen für Wertschätzung, Respekt, Toleranz und Vielfalt“, sagt Ursula Klauß.

Und da Vielfalt durch viele Menschen entsteht, gab es ein Vielfältigkeitsfrühstück, bei dem viele Ideen für das neue Jahresprogramm entstanden sind. „Einige haben wir schon umgesetzt, andere werden wir vielleicht später umsetzen.“

Dabei habe das Haus der Familie für alle Fachbereiche Themen und Kurse gefunden. „Ich bin total stolz, dass wir Herbert Renz-Polenz gewinnen konnten. Er kommt zu unserer Auftaktveranstaltung“, freut sich Ursula Klauß. „Diese gesellschaftliche Vielfalt ist eine Herausforderung und ich verstehe, dass durch diese zunehmende Vielfalt auch Sorgen erzeugt werden. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass in dieser Vielfalt, wenn wir die Menschen mit ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen, vielmehr Positives für uns alle steckt“, sagt Benedikt Patzelt. Darum sollen die Angebote zum Jahresschwerpunkt dazu anregen, sich mit einem vielfältigen Miteinander in Kirche und Gesellschaft näher zu beschäftigen.

Exemplarisch stellt Ursula Klauß ein paar Angebote zum Jahresschwerpunkt vor. Da gibt es den spirituellen Stadtrundgang, der unter dem Titel „Friede fällt nicht vom Himmel“ stattfindet. Es geht um vielseitige Sexualität beim Seminar „Von männlich bis weiblich hat Gott den Mensch geschaffen“. „Wir sollten wertschätzend mit den Menschen umgehen, die nicht so sind wie Du und ich“, erklärte Ursula Klauß. Im Kursus „Vielfalt in Temperament, Geschlecht und Herkunft“ geht es um Begrifft wie Diversität und Inklusion. Für Kinder wird integratives Reiten auf dem Pferdehof Erlemeyer angeboten. Und schließlich gibt es viele Kochkurse mit Spezialitäten aus allen möglichen Ländern. „Da läuft mir schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammen“, freut sich Ursula Klauß auf kulinarische Vielfalt.

Ein besonderes Anliegen ist es Benedikt Patzelt, in Zeiten der hohen Inflation darauf hinzuweisen, dass die Kursgebühren im Haus der Familie nicht pauschal angehoben werden. Zudem weist er auf die Möglichkeit der Gebührenermäßigung hin, die bis zu 50 Prozent auf die Kursgebühr betragen kann. Einzelheiten finden sich auf der Homepage. „Allerdings ist eine Ermäßigung nur bei einer persönlichen Anmeldung im Haus der Familie möglich.“ Die Kurshefte werden nun verteilt. Am 25. November (Freitag) ist der erste Anmeldetag, auch online, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an diesem Tag von 8.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr telefonisch zur Verfügung stehen.