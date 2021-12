Vielleicht ein „neues“ Bad in der alten Hülle?

Ein neu konzeptioniertes Hallenbad ja – aber vielleicht auch im Altbau? Das regt Bürgermeister Horstmann an.

Könnte man nicht das Raumkonzept für ein neues Hallenbad irgendwie im Altbau unterzubringen versuchen? Mit diesem Denkanstoß hat es Bürgermeister Peter Horstmann am Montag im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss versucht. Da hatten – mit Ausnahme von FWG-Mann André Wenning – schon alle Fraktionssprecher ziemlich klar das Konzept begrüßt. Und stimmten auch klar dafür.

Lob an Stadtwerke für intensive Einbindung aller Nutzer

Einer bekam ausdrückliches Lob: Urs Reitis. Wie „die Stadtwerke“, deren Geschäftsführer er ist, in einem mehrteiligen Erörterungsprozess mit allen an einer Badnutzung Beteiligten gesprochen hatten, brachte ihm und seinem Team Anerkennung. Selbst Wenning, der letztlich wegen eines fehlenden Ein-Meter-Bretts ablehnte, sprach von „sehr viel Arbeit“ im Konzept, Andrea Kleene-Erke lobte seitens der SPD die „sehr gute Bürgerbeteiligung“, Frederik Büscher (CDU) fand „bei allen politischen Differenzen“, dass das Konzept „ökonomisch wie ökologisch für unsere Bürgerschaft die richtige Entscheidung“ sei. Und Dr. Beate Janinhoff wurde den FDP-Dank an Nutzer und Bädergesellschaft los.

„ »Es ist für unsere Bürgerschaft die richtige Entscheidung.« “ Frederik Büscher (CDU)

Auch Bürgermeister Horstmann erkannte ausdrücklich den „sehr guten Job“ der Stadtwerke an. Um dann zu überraschen: „Ich will dafür werben darüber nachzudenken, ob man das Raumkonzept nicht im Bestandsbad umsetzen könnte – vielleicht mit einem Anbau?!“ Darüber solle man sich doch einmal Gedanken machen – auch, weil man damit womöglich „durchaus bessere Fördermöglichkeiten“ habe. Es sei durchaus überlegenswert, ob das alte „immer abreißen und dann neu bauen“ denn zeitgemäß sei: „Das muss ja nicht immer der richtige Weg sein.“

Wie auch immer: Das Raumkonzept ist mit großer Mehrheit angenommen.