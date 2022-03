Vier Container schlucken das Altpapier

„Ich komme mir vor wie ein Parkplatzwächter“, sagt Wolfgang Seck am Samstagvormittag augenzwinkernd. Gemeinsam mit Heiner Schoppmann nimmt er im Namen der Warendorfer Kolpingsfamilie an jedem letzten Samstag im Monat Altpapier entgegen. Die Nachfrage nach diesem Angebot ist immens – und steigt stetig.

Viele Warendorfer nutzen die Gelegenheit. Einer von ihnen ist Hubert Arens. „Bei uns Zuhause läuft ein Umbau. Da fällt einiges an“, erzählt er, während er beherzt die Kartons aus dem Wagen holt. Er freut sich, das Verpackungsproblem unkompliziert lösen zu können. Schließlich gibt es ansonsten in Warendorf keine Altpapiercontainer mehr.

Kaum Leerlauf auf dem Lohwall

Wagen an Wagen reiht sich am Samstagvormittag auf dem Lohwall, Leerlauf gibt es so gut wie nie. Entsprechend dirigiert Seck die Fahrzeuge. „Gegen 10 Uhr waren schon zwei Container voll“, berichtet er. Ob die Kapazitäten ausreichten, wisse er – Stand 11 Uhr – nicht. „Zur Not rufen wir den Entsorger an. Der bringt uns dann kurzfristig noch einen Container.“

Generell stößt das Kolping-Angebot auf immer größere Resonanz. „Wir sind mit einem Container gestartet, jetzt sind es schon vier. Wenn es sein muss, haben wir beim nächsten Mal eben fünf“, betont Schoppmann. Während die Bevölkerung einerseits ihr Karton- und Altpapierproblem lösen kann, leistet sie andererseits noch einen sozialen Beitrag. Schließlich, so erläutern die beiden engagierten Männer, sind die Erlöse für einen guten Zweck bestimmt. Sie sollen den Menschen in der Ukraine helfen.