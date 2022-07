Volle Kraft voraus in die Saison

Eine anstrengende Saison liegt hinter den Warendorfer Fohlen, dem örtlichen Fanclub von Borussia Mönchengladbach. Nicht nur die coronageprägte Zeit mit den erschwerten Bedingungen zum Besuch der Bundesligaspiele, auch die sportlichen Ergebnisse ließen die Fans oftmals ratlos zurück.

All das tat der regen Teilnahme an der jüngsten Mitgliederversammlung, zu der der Vorsitzende Eddy Erpenbeck 41 Fans im Alten Gasthaus Wiese begrüßen durfte, keinen Abbruch. „Nach dem Rückblick auf die zurückliegende Saison mit einigen schmerzlichen Niederlagen, aber auch einem grandiosen DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern, lag der Fokus schnell auf der neuen Spielzeit“, heißt es in einer Pressenotiz der Warendorfer Fohlen. So sollen wieder regelmäßig die allseits beliebten Bustouren zu den Spielen der Borussia durchgeführt werden. Weiterhin sind auch befreundete Gästefans gerngesehene Mitfahrer. Neben Warendorf werden in Telgte, jetzt neuerdings an der Westbeverner Straße, in Füchtorf und Münster weitere Haltepunkte angeboten.

Im Besitz des Fanclubs befinden sich einige Dauerkarten und jederzeit Tageskarten für verschiedene Bereiche im Stadion.

Bei den Wahlen stellte sich Niklas Kieskemper nicht mehr als Beisitzer zur Wiederwahl. Ihm wurde für seine Vorstandsarbeit mit einem Gutschein gedankt. Lisa Kinder stellte sich der Wahl zum Beisitzer und wurde auch einstimmig gewählt. Ebenso erhielten Dietmar Knorr als zweiter Vorsitzender und Maria Kleber als zweite Schriftführerin die Unterstützung der Versammlung.

Auch in Zukunft wird dem Fanclub im „City Pub“ die Möglichkeit geboten, alle Spiele der Gladbacher Borussia live am Bildschirm zu erleben. Dieses Angebot wird gerne von vielen Fans genutzt. Beim Tippspiel der letzten Saison zeigte sich eine „Vater/Sohn-Kombi“ als sehr erfolgreich. So erhielt Jannis Heiker die meisten Punkte und setzte sich an die Tabellenspitze, gefolgt von seinem Vater Thomas Heiker und Jörg Kracht.

Am Sonntag (24. Juli) wird der Fanclub sein traditionelles Sommerfest ausrichten, zu dem neben Mitgliedern und deren Familien auch Freunde eingeladen sind. Für Essen und Trinken wird wieder gesorgt sein. Informationen und Anmeldungen zum Sommerfest und zu den Spielen bei Eddy Erpenbeck unter:

01 73/ 5 24 18 35 oder info@warendorfer-fohlen.de