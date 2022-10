Volle Straßen bei tollem Trödelwetter

Besser hätte das Herbstwetter nicht sein können für einen Fettmarkt in Warendorf. Der berühmte „goldene Oktober“ zeigte sich von seiner besten Seite und Warendorf auch. Zahlreiche Besucher strömten in die Innenstadt - ob nun als Schnäppchenjäger oder einfach nur, um einen schönen entspannten Tag zu verbringen. Natürlich wurde an den rund 600 Ständen gefeilscht und die Besucher und Händler kamen ins Gespräch.

Der Mittwoch war schon immer der Haupttag des

Fettmarktes. Auch in diesem Jahr ist an jenem Tag jede Menge los. Klar, schließlich gibt es viel zu entdecken. Etwa beim Flohmarkt, der sowohl in der Innenstadt selbst als auch in den Seitenstraßen für viel Publikum sorgt. Ebenso brechend voll ist es auf der Linnenwiese mit Krammarkt, der zum Stöbern einlädt. Auch beim zotteligen Highlandbullen Ivan und seinen tierischen Nachkommen bilden sich Menschentrauben. Der Hof Heseker haEnten, Vögel, Kaninchen und Hühner mitgebracht. Hier gackert, piept und kräht es. Gleich nebenan können die Kleinen auf Tuchfühlung mit den Ponys, die sich das gerne gefallen lassen, gehen. „Ich mag Tiere“, freut sich die neunjährige Maja und streichelt eines der Tiere. Die zweijährige Carlotta hingegen ist etwas zurückhaltender. „Verstehe ich gar nicht. Eigentlich kennt sie die Tiere. Wir haben selbst einen Bauernhof“, wundert Mutter Marion Afhüppe sich lachend.

Von Korbgeflecht bis Thermomix

Es gibt eine Vielzahl an Ständen. Unter anderem können die Besucher Körbe kaufen, einem Thermomix bei der Arbeit zusehen oder sich mit unterschiedlichen Süßigkeiten eindecken.

Fettmarkt-Mittwoch Foto: Foto: Marion Bulla

Der Flohmarkt ist aber wie in den Jahren zuvor der Anziehungspunkt überhaupt. Die Menschenmassen schieben sich von einem der rund 600 Ständen zum nächsten. „Ich suche speziell nach Langspielplatten“, sagt ein Besucher und checkt das umfangreiche Sortiment von Hartwig Neehus. Doch er wird nicht fündig. „Alte Raritäten sind ganz selten zu finden. Doch manchmal hat man Glück“, weiß der Schnäppchenjäger.

Das weiß auch Hartwig Neehus selbst. Er ist schließlich auch ein Trödelfan und oft unterwegs auf den einschlägigen Märkten. Davon zeugt auch sein Stand. Hier gibt es neben einer alten Butterschale von Rosenthal aus dem Jahr 1920 ebenso einen alten Fahrradständer, der so nicht mehr gebaut wird.

Vor der Kosterei von Stefan Kurlovich hat die Handball C-Jugend, dessen Trainer er ist, einen Stand aufgebaut. Die Sportler verkaufen Waffeln, Brezeln und Popcorn, um für eine Fahrt zu einem internationalen Turnier nach Schweden zu sammeln. Auch die Neuheit der Kosterei, ätherische Öle zum Kochen und Backen gibt es an diesem Tag dort zu kaufen.

Fettmarkt-Mittwoch Foto: Foto: Marion Bulla

Hungern müssen die Fettmarktbesucher natürlich auch nicht. Besonders verwöhnt werden sie bei Matthias Jäger, der als ehemaliger Betreiber und Koch des Kolpinghauses bekannt ist, und seine Spezialitäten Rindfleisch mit Omas Kartoffelsalat und gepökelter Schweine-Krustenbraten sowie das berühmte „Töttchen“ auf der Speisekarte hat. „Das ist ein Originalrezept aus der Metzgerei Reinke“, macht Jäger Appetit. Der Küchenchef ist sehr zufrieden mit der Resonanz. „Ich habe die ganze Nacht gekocht und freue mich jetzt, wie voll es hier ist“, bemerkt er. Der Fettmarkt ist eben immer eine Reise wert.