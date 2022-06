Vom Dinkelkorn bis zum Pfirsichlikör

Bei dieser Verkostung wird der Gaumen so richtig gefordert: Die Mitglieder des Pfarrcäcilienchores St. Bonifatius unternahmen eine Spirituosenverkostung auf dem Hof Gerbermann in Everswinkel. Natürlich gab es auch eine fest Grundlage zur Verkostung, und am Ende ging es mit dem Taxi wieder sicher nach Hause.

Von Kirschlikör über Dinkelkorn bis zum Himbeergeist wurde der feine Gaumen der Sängerinnen und Sänger des Pfarrcäciliencores St. Bonifatius im Jubiläumsjahr mal auf ganz andere Weise angesprochen. So trafen sich die Chormitglieder in der vergangenen Woche zu einer Spirituosenverkostung auf dem Hof Gerbermann in Everswinkel (Alverskirchen). Zum Empfang wurde den Gästen erst einmal ein Kirschlikör serviert. Nach einer interessanten und ausführlichen Führung durch die Destillation ging es zur Verkostung der Spirituosen.

Nach anfänglich eher hochprozentigen Spezialitäten wie Dinkelkorn und Dry Gin wurde die Brücke geschlagen zu den „Edlen Tropfen“ wie Himbeergeist. Den teilnehmenden Chormitgliedern wurde zur Stärkung Brot und Butter mit Schinken und Käse gereicht, eine willkommene Grundlage. Über die feinen Klassiker wie Kräuterwacholder oder „Berdel Spezial“ ging es mit den süßen Tropfen weiter: Über Pflaumen, Maracuja, Rhabarber, Zitronen und Pfirsichlikör gelangten die Gäste zum Eierlikör in drei Geschmacksrichtungen.

Der Gesang an diesem feuchtfröhlichen und gemütlichen Abend kam zwischen den Verkostungen nicht zu kurz – dank eines eigens zusammengestellten Liederheftes mit weltlichen und kirchlichen Liedern. Und am Ende nutzten die Chormitglieder an diesem Abend natürlich das Taxi für eine sichere Heimfahrt Richtung Freckenhorst.