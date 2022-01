Vom Elch bis zum Gucci-Gürtel

19 Jahre im Kolpinghaus – da sammelt sich viel Nützliches an – und anderes. Sonntag bot der künftige Ex-Pächter Matthias Jäger haufenweise Deko und Einrichtung an.

Stammgäste und Schnäppchenjäger schauten sich am Sonntag beim Hauströdel im Saal des Kolpinghauses um. Pächter Matthias Jäger bot auch Kurioses an. .Auch Warendorfs einzige Bierbahn, ein Einzelstück, bot Gastronom Matthias Jäger zum Kauf an.Samt Elch und Beleuchtung war auch der Schlitten vom Weihnachtsmann im Angebot.

Was für die einen Kitsch ist, ist für die anderen stimmungsvolle Weihnachtsdeko. Doch egal für welchen Geschmack, wer auf der Suche nach Weihnachtsdeko war, bekam am Sonntag im Kolpinghaus eine große Auswahl zu sehen.

Die Pächterfamilie Jäger, die sich wie berichtet aus dem Kolpinghaus zurück ziehen wird, hatte zum Trödelmarkt eingeladen. Stammgäste nutzten die Gelegenheit, Lieblingsstücke zu suchen. Aber auch reine Schnäppchenjäger schauten sich in Saal und Gaststätte um.

Alles musste raus, vor allem die Weihnachtsdeko: „Bevor wir jetzt 40 Kisten in den Keller tragen und in wenigen Wochen wieder raus, verkaufen wir nun lieber alles“, erklärt Matthias Jäger, dass er mit seiner Frau länger auf Reisen gehen will. Da bleibe kein Platz für die Dekoration, für die er dann eh keine Verwendung mehr habe.

„ »Ein Gastronom wird das schon haben wollen.« “ Matthias Jäger über sein Eisfahrrad

Neben der Deko standen auch Gastronomiezubehör und weitere Kuriositäten wie ein Eisfahrrad zum Verkauf. „Ein Gastronom wird das schon haben wollen“, zeigte sich Jäger im WN-Gespräch überzeugt. Ein Lieblingsstück habe er nicht; die Stücke habe er in 19 Jahren nach und nach zusammengetragen und alle erinnerten ihn an die viele Arbeit aber vor allem eine schöne Zeit.

Dann gerät er aber doch ins Schwärmen, wenn er die hölzerne Bierbahn vorstellt. Ein Spiel, bei dem man einen Bierkrug über eine künstlerisch gestaltete Holzbahn punktgenau zwischen hölzernen Ketten zu einem Ziel schieben muss: „Das ist ein Einzelstück.“ Oder seinen Drehgrill, der mit Strom oder Kohle betrieben werden kann, erklärt: „Da habe ich schöne Sachen mit gemacht.“ Auch dieses Gerät eine Spezialanfertigung, die sich sogar zerlegen lässt, um sie außerhalb der Gaststätte einzusetzen.

„ »Da habe ich schöne Sachen mit gemacht.« “ Matthias Jäger über seinen Grill

Die Gelegenheit des Trödelmarktes im Saal nutzte auch Tochter Celine Jäger, die quasi ihren ganzen Hausstand feilbot: „Es darf nur ein Rucksack übrigbleiben“, strahlt sie, wenn sie von ihren Plänen berichtet. Nach Thailand zieht es sie. Dort war sie kürzlich einen Monat als „Backpackerin“ unterwegs und von diesem Minimalismus so gepackt, dass sie sich vorgenommen hat, längerfristig dort zu bleiben und im Online-Marketing tätig zu sein. So trennt sie sich gerne von Kleidung, Schuhen und dem einen oder anderen Einrichtungsgegenstand. Wehmütig wird sie nur bei einem Gucci-Gürtel: „Nicht wegen der Marke, für den Gürtel habe ich lange gearbeitet.“

Vielleicht Abschiedsparty im März

Spätestens im März möchten die Jägers dann den Schlüssel im Kolpinghaus endgültig herumdrehen. Wenn es die Pandemie erlaubt, am Liebsten mit einer letzten, großen und rauschenden Party im Kolpinghaus.