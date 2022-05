„Vom Fass“ zieht ein Stück weiter

Seit rund 20 Jahren ist das Geschäft „Vom Fass“ am Münstertor ansässig. Jetzt geht der Feinkostspezialist neue Wege und wechselt den Standort. Allerdings müssen die Kunden sich kaum umgewöhnen, denn die neue Adresse ist nur wenige Meter von der alten entfernt, es geht von der Münsterstraße 32 in die 22 bis 24. Seit zehn Jahren ist die Firma Ebbers dort beheimatet. Derzeit mit dem Modegeschäft „Style Bar“. Am 1. Juli fangen die Umbauarbeiten an und am 2. August ist die offizielle Eröffnung geplant.

„ »Wir möchten dort ab Januar 2023 verschiedene Kurse anbieten.« “ Uwe Henkenjohann

„Wir fühlen uns sehr wohl an unserem jetzigen Standort, aber die neuen Räumlichkeiten passen einfach vom Grundriss besser zum erweiterten „Vom Fass“-Konzept“, sagt Uwe Henkenjohann und ergänzt, er und seine Frau Anne hätten schon länger gesucht und seien nun sehr glücklich mit der Lösung. Vor allem seien sie froh, auf der Münsterstraße bleiben zu können. „Hier ist schließlich die Hauptschlagader Warendorfs mit einer hohen Frequenz“, bemerkt Henkenjohann.

Die neuen Räumlichkeiten sind ideal für das neue Shop-Konzept des Franchisegebers „Vom Fass“ AG. Zum einen sind sie mit 130 Quadratmetern um 30 Quadratmeter größer. Wichtig war Henkenjohann auch, dass die neue Adresse einen separaten Raum im oberen Bereich bietet. „Wir möchten dort ab Januar 2023 verschiedene Kurse anbieten. Zum Beispiel Verkostungen von Essig und Öl oder Whisky, aber auch Ernährungsberatungen mit Koch-Workshops auch für Schulklassen“, schickt er schon einmal voraus. Der Raum verfügt über eine kleine Küche von 55 Quadratmeter, die für 30 Personen ausgelegt ist.

Ebenso erfreut sind die neuen Mieter über den barrierefreien Zweiteingang vom Marienkirchplatz aus. „Das geht im modernen Einzelhandel einfach nicht mehr ohne“, betont Henkenjohann.

30 Quadratmeter mehr Platz

Auch Vermieterin Bärbel Kuschinski freut sich über die neuen Mieter, die sie seit Jahren kennt. An dieser Stelle möchte sie ein Lob an die Stadt loswerden: „Für die Baumaßnahmen benötigten wir eine Genehmigung, und das ging wirklich sehr schnell.“

Am 14. Februar feiert das Warendorfer Geschäft „Vom Fass“ seinen 25. Geburtstag. Dieses Silberjubiläum möchten Anne und Uwe Henkenjohann groß feiern. Doch zuvor gibt es noch weitere Events wie unter anderem die Maiwoche, Warendorfer Weinreise „Wiwa la Vida“ oder die Pferdenacht, an denen das Team „Vom Fass“ maßgeblich beteiligt ist.