Vom Rand in die Mitte holen

Mit der Vernetzung aller Projektbeteiligten will das Team aus Stadt und Caritasverband fünf Jahre lang daran arbeiten, dass auch „abseits der Mitte“ stehende Menschen am Leben in der Stadt teilhaben können.

Im Mittelpunkt stehen vor allem die Menschen, die das bisher nicht tun: Mit dem Projektvorhaben „verstehen – verändern – verstetigen“ soll es um zwei Ziele gehen. Es soll ein inklusives Netzwerk aufgebaut und weiterentwickeltwerden, das in Zusammenhang mit den Zielgruppen echte Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Zum anderen sollen in Zusammenarbeit mit den Zielgruppen Räumlichkeiten etabliert werden, in denen sie sich begegnen können und wo ihre Besonderheiten als Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen oder als Menschen mit Fluchterfahrung, Ältere oder in vulnerablen Lebenslagen als Alltag empfunden werden.