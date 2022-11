Vom Schal bis zur Marmelade

Eine erfolgreiche Neuauflage hat am Wochenende der mittlerweile schon traditionelle Adventsbasar der Hoetmarer Weihnachtswichtel in der ehemaligen Stellmacherei erlebt. „Wir freuen uns, dass der Basar nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder stattfinden kann“, sagte Mechtild Gersmann. Insgesamt rund 20 Frauen hätten den Basar seit dem Spätsommer vorbereitet und seien gemeinsam kreativ geworden.

Eine Woche vor dem ersten Advent gab es in der Stellmacherei Adventsgestecke und -kränze in unterschiedlichen Variationen und Farben sowie alles, was die Adventszeit noch schöner machen kann, zu kaufen. Darunter Dekorationsartikel wie Engel, Weihnachtsmänner und Tannenbäume aus Holz, handgestrickte Socken, Schals und Mützen oder verschiedene Marmeladen, Plätzchen, Brote oder Spirituosen.

Erstmals mit Tombola

Anders als in den vergangenen Jahren gab es keine Cafeteria, wo sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken konnten. Stattdessen sorgten am Außengatter Glühwein, Spekulatius und Bratwürstchen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt für vorweihnachtliche Stimmung. Neu war auch, dass es beim beliebten Schätzspiel keine Weihnachtsgans, sondern zwei Weihnachtsbäume zu gewinnen gab. Zudem hatten die Weihnachtswichtel erstmals eine Tombola organisiert, bei der es einen Frühstücksgutschein für zwei Personen als Hauptpreis zu gewinnen gab.

Ein Dankeschön sprach Mechtild Gersmann im Namen aller Weihnachtswichtel an die Heimatfreunde Dorf Hoetmar für die Bereitstellung der Stellmacherei, an die Landfrauen für die Bewirtung der Gäste sowie an die Firma Dohle für die Bereitstellung der Bratwürstchen aus. Den Erlös möchten die Weihnachtswichtel gerne an das Kinderhospiz und an ein noch festzulegendes Projekt der Dorfwerkstatt Hoetmar spenden.