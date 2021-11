Prognosen und konkrete Planungen sind derzeit bekanntlich schwierig, dennoch lassen sich die Verantwortlichen des Kneipp-Vereins Warendorf nicht entmutigen – ganz im Gegenteil. Am Montagmittag stellte ein Quartett das Programm für das Jahr 2022 vor.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ab Januar durchstarten können“, wagt die Vorsitzende Christel Hoof eine Prognose. Sollte dies nicht möglich sein, setze man erneut auf Online-Kursangebote, die den aktuell 550 Mitglieder zählenden Verein gut durch die Pandemie getragen hätten. „Die Kurse waren voll.“ Auf dem Programm standen dabei Yoga, Pilates oder Gymnastik. Bei den fünf Vorträgen standen Aspekte der Gesundheit wie Demenz oder Achtsamkeit auf dem Programm.

Onlineangebote sorgten für Mitgliederbindung

Die aktuelle Lage sei betrüblicher als zu Beginn der Pandemie, bilanziert Hoof. „Wir haben alles bis auf unsere Wanderung am 11. Dezember abgesagt – schweren Herzens. Es ist nicht nur für die Mitglieder traurig, wir als Verein möchten etwas anbieten.“ Und dennoch: die Kneipp-Gemeinschaft hält zusammen. „Wir hatten über die vergangenen Jahre stets guten Zulauf“, betont Bärbel Jardner, im Verein für den Bereich Mitgliederbetreuung verantwortlich. Die Onlineangebote hätten demnach bei der Mitgliederbindung geholfen. Ihr großer Dank gilt den Mitgliedern für das entgegengebrachte Verständnis und die Treue.

Das Programm 2022 reicht von A bis Z, „von Achtsamkeit bis Zumba“, wie es Elisabeth Wessel, verantwortlich für den Bereich Kursbetreuung, auf den Punkt bringt. Auf 72 Seiten werden rund 90 Kurse angekündigt. In jedem Fall sollen Aktionen im Freien möglich sein, hofft Lisa Paulus. Die zweite Vorsitzende spricht von Wanderungen und Fahrradtouren, aber auch einer Wellness-Woche in Thüringen. Wichtig ist den Verantwortlichen, nicht nur Theorie, sondern auch ganz konkrete Kneipp-Anwendungen vor Ort vorzustellen. Denkbar sind demnach auch in Warendorf durchgeführte Gesundheitstage. Eingebremst wird der Tatendrang der Aktiven durch die Raumsituation. Der bisherige Seminarraum sei werktags komplett ausgebucht, so Hoof. Mit der Einweihung eines neuen Übungsraumes im Frühjahr 2022 möchte der Kneipp-Verein neue Kapazitäten schaffen und zusätzliche Angebote ermöglichen. Details zum Kursangebot finden Interessierte auch unter