Von den „Highland Games“ überrascht

Spontan ein wenig umplanen musste der Freckenhorster Spielmannszug für sein 23. Probenwochenende, dann dazu ging es nicht wie ursprünglich gedacht nach Olsberg, sondern vielmehr nach Höxter. Aber auch in Höxter war der Spaßfaktor in Sachen Musik hoch.

Höxter war am vergangenen Wochenende das Ziel der Musiker des Spielmannszug Freckenhorst. Damit starteten sie ins 23. Ausbildungswochenende und kehrten eher kurzfristig vor Ort in die Jugendherberge ein. Kurzfristig deshalb, weil eigentlich das Schullandheim im Sauerländischen Olsberg gemietet war, doch fünf Tage vor der Anreise sagte der Betreiber kurzfristig ab und buchte die Unterkunft um. So mussten sich die Musiker mit den Gegebenheiten und der Raumausstattung in Höxter arrangieren, da in dem Haus kleinere Umbaumaßnahmen stattfanden.

Doch die sehr beliebten „Hotdogs“ lieferten die passende abendliche Stärkung für den Start in die Proben – und mit einer kleinen Aufbau- und Stimmprobe ging es dann auch schon los. „Der Jugendausschuss unter Sarah Althaus hatten für den Freitag- und Samstagabend ein kleines Repertoire an Gemeinschafts-, Gruppen- und Bewegungsspielen vorbereitet, was allen großen Spaß bereitete“, fasst der Spielmannszug in einer Pressenotiz zusammen. Die erste Register- und Gesamtprobe wartete am Samstagmorgen. Die neue musikalische Leiterin Yvonne Jansen überraschte die Musiker mit einem neuen Konzertstück mit dem Namen „Highland Games“, das verschiedene traditionelle schottische Veranstaltungen wie Dudelsackwettbewerbe, Tauziehen oder einen Schwerttanz beschreibt.

Ebenfalls ein Schwerpunkt des Probenwochenendes waren Hilfestellung bei Ansatz und Technik, sowie das gegenseitige Kennenlernen von Dirigentin und Musikern. In den nächsten Wochen steht das Kennenlernen des Repertoires und das Ausarbeiten von neuen Musikstücken für die kommende Saison auf dem Plan. Neben der Probenarbeit blieb aber auch Zeit für das Miteinander. Ein großes Dankeschön galt am Sonntagmittag wieder Marion Schalkamp und Nicole Lutterbeck, die so manches leckere Gericht für die Musikergruppe auf den Tisch brachten. Nach den Register- und Gesamtproben ging es am Sonntag dann gen Heimat – mit erfolgreichen Proben und einem hohen Spaßfaktor im Gepäck. Wer Lust, hat, ein Instrument zu erlernen oder schon spielt, der ist beim Spielmannszug Freckenhorst jederzeit willkommen. Kontakt: info@spielleuteorchester.de