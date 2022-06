Von der Webfabrik zur Denkfabrik

Der Warendorfer Thomas Rossel hat ein Motto: „Alles Gute für Warendorf.“ Seine Projektidee: eine Kinder- und Jugendakademie auf dem ehemaligen Brinkhausgelände. Einen entsprechenden Antrag hat er an den Bürgermeister und an den Rat der Stadt gestellt.

„Ein zentraler Baustein unseres gesellschaftlichen Engagements ist die Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen“, erläutert Thomas Rossel seinen Antrag an den Bürgermeister und an den Rat der Stadt Warendorf, eine Kinder- und Jugendakademie in Warendorf zu errichten. Und Interesse an seiner Projektidee hätten bereits die Bürgerstiftung und die Interessenvertretung „Wiwa“ (Wirtschaft für Warendorf). „Die Kinder- und Jugendakademie trägt dazu bei, den Schülerinnen und Schülern neben neuem Wissen verantwortungsbewusstes Handeln zu vermitteln.“