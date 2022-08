Am 3. September (Samstag) findet in der Zeit von 14 bis 19 Uhr rund um das HOT der „Tag der Jugend“ statt. Hier warten zahlreiche interessante Angebote sowie ein Jugendflohmarkt auf die Besucher.

Am 3. September (Samstag) findet rund um das Jugendzentrum HOT der „Tag der Jugend“ statt. Hier warten viele interessante Angebote und Infos sowie ein Jugendflohmarkt auf die Besucher.

Wer glaubt, dass die Jugend nichts auf die Beine stellen kann, der irrt gewaltig. Unter dem Motto „von Jugendlichen für Jugendliche“ organisieren sie in Warendorf am 3. September (Samstag) den „Tag der Jugend“. Dieser Aktionstag ist eine echte Premiere und findet rund um das Jugendzentrum HOT von 14 bis 19 Uhr statt. Hier können alle Jugendlichen an verschiedenen Aktionen teilnehmen, sich über die Arbeit der Jugendvereine informieren oder einfach mal die Seele baumeln lassen.

„In den letzten Monaten haben wir mit einigen Jugendlichen und Vereinen ein buntes Programm auf die Beine gestellt, bei dem jede und jeder etwas für sich finden kann“, berichtete Fabian Reinker, Leiter des Jugendzentrums, bei der Vorstellung des Programms. „Ich bin jetzt schon begeistert vom Engagement der Beteiligten.“

„ Ich bin jetzt schon begeistert vom Engagement der Beteiligten. “ Fabian Reinker, Leiter des Jugendzentrums HOT

Auf dem Parkplatz vor dem HOT werden sich viele Vereine präsentieren, um sich vorzustellen, aber auch, um interessante Aktionen anzubieten. Die Pfadfinder kommen zum Beispiel mit einem Schnitzworkshop, das attic hat spannende Gesellschaftsspiele dabei, der Boxclub Warendorf lädt zum Schnuppertraining, das Westfälische Landesmuseum zum Fotoworkshop, die WSU bringt Bungee-Run mit und die THW-Jugend sowie die Jugendfeuerwehr zeigen in einer Mini-Übung, wie Menschen in schwierigen Situationen geholfen werden kann.

Neben den lokalen Vereinen sind auch einige Jugendzentren aus der Umgebung, und das Kreisjugendamt zu Gast, das alkoholfreie Cocktails mitbringt. „Die Jugendlichen können in entspannter Atmosphäre leckere Crepes oder Burger essen, kühle Getränke genießen, sich im Bungee-Run messen, über den Jugendflohmarkt schlendern und noch vieles mehr erleben“, blickt Fabian Reinker voraus.

Für die Verpflegung sorgt dabei das Team des HOT, das unter anderem selbst gemachte Burger mit leckeren Saucen oder Popcorn serviert. „Es ist alles möglichst günstig, denn wir wollen kein Geld verdienen“, versichert Reinker. Das HOT wird auch Henna-Tattoos, eine Sitzecke mit Musik, Tischkicker und Spraymöglichkeiten vorhalten.

Neben den Aktionen der Vereine und den Essensständen findet auch ein Jugendflohmarkt statt. Personen zwischen zehn und 30 Jahren, die nicht professionell trödeln, können ihre alten Lieblingsstücke verkaufen und an andere weitergeben. Es sind noch ein paar der begehrten Stellplätze frei. Anmeldungen sind auf der Homepage des HOT und auf dem Instagram-Kanal möglich.

„Für Kinder und Erwachsene gibt es bereits viele Aktionen, doch für Jugendliche dürfte es ruhig etwas mehr sein. Genau diese Veranstaltungslücke wollen wir mit dem Tag der Jugend gerne schließen“, erläuterte Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark, der dies als Auftakt für einen dauerhaften Aktionstag für Jugendliche sieht. Das Programmangebot soll in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut werden, tolle Ideen gibt es genug.

Auch Bürgermeister Peter Horstmann zeigte sich vom Aktionstag beeindruckt und freute sich, dass die Jugendlichen selbst so aktiv bei der Gestaltung dabei sind. „Ich finde den Ansatz richtig, dass sich die Jugend selbst beteiligt.“

Wer die Planung weiter verfolgen möchte, der kann dies auf dem Instagram-Kanal hot_warendorf tun. Dort stellen sich in den nächsten Wochen verschiedene Beteiligte vor. Der Hashtag lautet #tagderjugend.