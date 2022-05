Von maritimen Songs bis Pop und Hip-Hop

Ein Hafenfest in Warendorf? Diese zum Westfälischen Hansetag 2019 geborene Idee wird jetzt neu aufgelegt. Schon damals wurde die Frage, ob der Mühlenkolk jemals eine solche Funktion gehabt haben könnte, kontrovers diskutiert. Unabhängig davon war das Hafenfest ein Erfolg und findet nach zweijähriger Pause von Freitag bis Sonntag erneut statt.

Einen maritimen Schwerpunkt bilden die Auftritte verschiedener Shanty-Formationen am Samstag und Sonntag. Auf Einladung des Warendorfer Shantychors „Hiev Rund“ geben sich am Samstagnachmittag und am Sonntag zwischen 10 und 18.30 Uhr sieben Gruppen und Chöre ein Stelldichein auf der Sparkassen-Bühne. Das Bühnenprogramm wird gefördert von der Sparkasse Münsterland Ost.

Sieben Gruppen und Chöre mit maritimen Songs

Das Programm bestreiten „Hiev Rund“ aus Warendorf, die „Freibeuter“ aus Delmenhorst, „What shall we do“ aus Hannover, die „Luttermöwen“ aus Gütersloh-Isselhorst, der Seemannschor MK Siegen, „The Forebitter Men“ aus Leeuwarden (Niederlande) und die Gruppe Stoaway aus Appingedam (Niederlande).

Programmstart am Samstag ist um 13.30 Uhr. Um 18 Uhr ist ein gemeinschaftliches Abschlusssingen geplant. Nach dem Shanty-Finale spielen zunächst Björn Alberternst & The Menace of Tyranny auf dem Hafenfest, bevor die „Breezers“ aus Köln den musikalischen Schlusspunkt setzen. Die sechsköpfige Band aus dem Norden Kölns hat sich der Musik von J.J. Cale verschrieben. Zu hören sind aber auch die Songs prominenter Cale-Fans wie Eric Clapton oder John Mayer.

Am Sonntag beginnt das maritime Programm bereits um 10 Uhr mit einem Shanty-Frühstück und endet mit dem Abschlusssingen von 17.30 bis 18 Uhr.

„Hafenbeatz“-Festival am Freitagabend

Das „Hafenbeatz“-Festival ist ein neues Angebot für jüngere Besucher am Freitagabend (13. Mai). Das Line-up hat gleich fünf Bands im Angebot, die den Oberen Lohwall ab 18 Uhr zum Festivalplatz machen. Mit „Warum Marie“ stehen zum Start fünf Jungs aus Karlsruhe auf der Bühne, die ihrer Vorliebe für Rock, Blues, Funk und Hip-Hop in deutscher Sprache Ausdruck verleihen. Der in Warendorf geborene Rapper SN (Sebastian Homburg) lebt inzwischen in Berlin und freut er sich auf den ersten Liveauftritt in seiner Heimatstadt. Direkt aus der Nachbarschaft kommt die Band „7 Miles“ aus Sendenhorst. Erst Anfang 2021 aus der Taufe gehoben, touren die fünf Jungs um Frontmann Jasper Wieczorek nach eigener Aussage „irgendwo zwischen Bonnie & Clyde, Frank Turner, Level 42 und Tears for Fears“.

Fabian Haupt ist in Warendorf kein Unbekannter, nachdem er bereits 2019 zum Liveprogramm der Pferdenacht auf dem Marktplatz zählte. Als Headliner und Programmfinale zeigen TIL, warum sie nicht mehr die Teenie-Hype-Band sind, als die sie vor fünf Jahren auf ihrer Tour „TILmySchool“ durchgestartet sind. 2021 haben Dennis Wurm, Jona Boubaous und Enis Gülmen ihr Indie-Alternative-Album „Generation Depression“ herausgebracht.

Gastronomen sorgen für kulinarische Abwechslung auf dem Warendorfer Hafenfest. Es werden Sitz- und Stehplätze angeboten. Ein barrierefreier Zugang ist laut städtischer Pressemitteilung gewährleistet.