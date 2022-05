Vorbereitungen für Ferienfreizeit

Nach zwei Jahren ohne Ferienfreizeit begutachtete das Betreuerteam der DJK Milte nun die Schützenhalle in Nordenau. Dort sollen die Jungen und Mädchen in den Sommerferien zwei ereignisreiche Wochen verbringen.

Für die Betreuer der Ferienfreizeit der DJK Milte ging nun eine zweijährige Durststrecke zu Ende. Nachdem 2020 und 2021 die Jugendlager der DJK der Pandemie zum Opfer gefallen waren, konnte bereits im Januar die Anmeldung für das diesjährige Lager durchgeführt werden. Das Betreuerteam aus dem Jahr 2019 hat sich seinen Spaß an der Sache über die lange Auszeit hinweg bewahrt.

Nun fuhren sie an den Ort der Ferienfreizeit 2022, in die Schützenhalle St. Hubertus im hochsauerländischen Nordenau. Der Schmallenberger Ortsteil liegt an der waldreichen Stadtgrenze zu Winterberg und ist seit 2011 Ziel der Milter Ferienlager.

Direkt vor Ort begutachtete das Betreuerteam zunächst die Veränderungen in der Schützenhalle und prüfte sie auf ihre Bedeutung für das Ferienlager. Der Nordenauer Schützenverein hat die vergangenen zwei Jahre für einige Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Halle genutzt, die aber keinen wesentlichen Einfluss auf das Geschehen im Sommer haben werden. Zusätzlich besprach das Team Maßnahmen in Hinblick auf den noch immer bestehenden Einfluss der Corona-Pandemie und stimmte diesen mit dem Schützenverein in Nordenau ab.

Noch Plätze verfügbar

Entlang eines engen Zeitplanes wurden dann im Betreuerteam wesentliche Aspekte für das Lager im Sommer besprochen, erste Vorbereitungen getroffen sowie Erkundungen in die Umgebung vorgenommen. So legte das Team die Grundlage für ein abwechslungsreiches Programm in den ersten 14 Tagen der Sommerferien. Zusätzlich konnten neue Betreuer in die Gruppe integriert und in ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Sommer eingeführt werden.

Für die Ferienfreizeit sind noch einige Plätze verfügbar, die kurzfristig belegt werden können. Das Lager für Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren findet vom 26. Juni bis zum 9. Juli statt. Weitere Infos gibt es unter https://djkmilte.de/ferienlager/ oder unter

0 25 84 / 15 98.