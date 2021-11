Vorfreude auf erhebendes Gefühl

Nach einer einjährigen Pause kann das traditionsreiche Adventskonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster wieder stattfinden: Am 9. Dezember um 18 Uhr öffnet die Marienkirche in Warendorf dazu ihre Türen. Und davon gleich mehrere, damit bis zum Konzertbeginn um 19 Uhr ausreichend Zeit bleibt, alle Zertifikate für die unter 2G-Bestimmungen (geimpft oder genesen) stattfindende Veranstaltung zu überprüfen.

Ansonsten ist vieles so wie in den Vorjahren. „Wissen wir nicht“, antwortet Oberst Rüdiger Jorasch, der Kommandeur der Bundeswehrsportschule Warendorf, beim Pressegespräch auf die Frage nach dem Programm. Nicht etwa weil es das erste Adventskonzert unter seiner Kommandantur der Georg-Leber-Kaserne ist. Sondern weil die stellvertretende Leiterin der Sportfördergruppe Warendorf, Stabsfeldwebel Kerstin Stegemann, Pfarrer Peter Lenfers von der Kirchengemeinde St. Laurentius sowie Stefan Meimann und Dr. Hendrik Horn vom Lions Club Warendorf ebenfalls mit den Schultern zucken. Denn auch das hat schon seit längerem Tradition: Der Konzertabend des mittlerweile zum 25. Mal stattfindenden Konzerts ist ein Überraschungspaket, das immer wieder große Begeisterung auslöst und es Jahr um Jahr noch beliebter macht.

Etwas über 300 Gäste zugelassen

In diesem Jahr zieht die Pandemie eine Grenze. „Etwas über 300“, lautet die zulässige Besucherzahl, was manchen Besuchern angesichts der vergangenen Monate schon recht viel erscheinen mag. Pfarrer Peter Lenfers, der sich sehr auf diese Veranstaltung freut, hat dafür großes, auch persönliches Verständnis. Erst am 2. Oktober habe es das erste Konzert seit langem in der Marienkirche gegeben, mit über 200 Gästen, berichtet er im Pressegespräch. „Ein erhebendes Gefühl nach einer langen Durststrecke an kulturellen Ereignissen“, sagt er.

Er beschreibt aber auch seine eigene Erfahrung, dass man sich „erst wieder in so einen Raum mit so vielen Menschen trauen muss“.

Trotz allem rechnen die Vertreter des Lions Club mit einem schnellen Verkauf der Karten. Man spüre in der Bevölkerung, wie wichtig solche Veranstaltungen sind, sind sie sich sicher.

Geselliger Abschluss muss ausfallen

Der Eintritt beträgt wie gewohnt zwölf Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Einnahmen werden wie in den Vorjahren aufgeteilt: 50 Prozent erhält der Lions Club, der sie für soziale Projekte einsetzt. Weitere 25 Prozent gehen an die Kirchengemeinde für die drei Ferienfreizeiten im Sauerland und in der Nähe von Chemnitz. Über die restlichen 25 Prozent freut sich das Soldatenhilfswerk.

Die gewohnte Geselligkeit mit Plätzchen und Glühwein im Anschluss an das Konzert muss allerdings ausfallen. „Allenfalls bei gutem Wetter Glühwein to go“, sagt Kerstin Stegemann.

Der Vorverkauf läuft über die Hauptstelle der Sparkasse Münsterland-Ost, die Buchhandlung Ebbeke sowie die Adler-Apotheke. Eine Abendkasse erscheint derzeit in der Planung der Veranstaltung als unwahrscheinlich.