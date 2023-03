Vorsitzende der Teckelgruppe bleibt Claudia Wirxel

Die jüngste Mitgliederversammlung der Teckelgruppe Warendorf fand in diesem Jahr im Gasthof Zum Fensterberg in Müssingen statt. „Die Vorsitzende Claudia Wirxel begrüßte die anwesenden Teckelfreunde und eröffnete den Abend mit einigen Informationen zur Delegiertenversammlung des Landesverbandes aus 2022“, heißt es in einer Pressenotiz der Teckelgruppe.

Und Erfolgsmeldungen hatte die Vorsitzende an diesem Abend auch zu berichten: Zwei Mitglieder der Gruppe Warendorf haben erfolgreich die Prüfung zum Zuchtwart bestanden und stehen jetzt dem DTK (Deutscher Teckelclub) als Zuchtwartinnen zur Verfügung stehen.

Zwei neue Zuchtwarte

Es sind Marion Westlinning und Annette Niemerg. Schriftführerin Kristin Günther berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres wie verschiedenen Begleithundeausbildungen mit dementsprechenden Prüfungen, darunter die BHP1,BHPS1,BHP2 und BHP3 sowie den Welpentreff, die monatliche Spaziergänge, die vereinseigene Zuchtschau und das Herbstfest sowie die Wanderungen. Anschließend folgten die Berichte der Schatzmeisterin Gesa Everding und des Kassenprüfers Michael Stuckmann.

Die frischgebackene Zuchtwartin Marion Westlinning berichtete über den Teckelnachwuchs im Verein - es waren in 2022 sieben Würfe mit insgesamt 29 Welpen. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Wahl zum Vorsitzenden, hier wurde Claudia Wirxel in ihrem Amt bestätigt. Laura Geismann wurde zur Obfrau für das jagdliche Gebrauchswesen gewählt. Kerstin Brokhage zur Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit.

Ausblick auf das Jahresprogramm

Nach der Wahl der Delegierten für die Sitzung des Landesverbandes am 12. März gab es noch einen Ausblick auf die Veranstaltungen in diesem Jahr. So beginnt die Begleithundeausbildung und der Welpentreff wieder im April auf dem Trainingsplatz in Milte. Weitere Termin sind in Planung. Wer wissen möchte,was einen „Dackelakademiker“ ausmacht, findet Infos