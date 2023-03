Vorstand der Altstadtfreunde im Amt bestätigt

Es waren wohl das schlechte Wetter sowie die grassierende Erkrankungswelle schuld daran, dass zur Jahreshauptversammlung der Altstadtfreunde am Donnerstagabend nur knapp 30 Personen anwesend waren. Damit war der Tapetensaal im Bürgerhaus Klosterstraße 7 allerdings gut gefüllt.

Da auch der Vorsitzende Laurenz Sandmann verhindert war, übernahm der 2. Vorsitzende, Alfred. G Smieszchala die Leitung der Versammlung, die, zumindest in der Erinnerung von Karl-Heinz Elling, sicherlich die kürzeste der Vereinsgeschichte war. Trotzdem natürlich nicht ohne Inhalte. Der Vorstandsbericht konnte auf einige größere Ereignisse und fortlaufende Arbeiten zurückblicken.

Darunter nicht nur erfolgreiche Konzerte im Garten des Hauses an der Klosterstraße, sondern auch auf die Arbeiten an der Scheune Neuenhof 6, für die Erhard Ziller von „mehr Knochenfunden als an der Münsterstraße“ und jeder Menge Pommesgabeln“ berichtete und fröhliche Lacher erntete. Cristina Costas Rodríguez sprach von der neugestalteten Internetseite des 1980 gegründeten Vereins und konnte auf 768 Follower in den Sozialen Medien verweisen.

Zwei altgediente Mitglieder und quasi auch Mitbegründer der Altstadtfreunde wurden mit herzlichen Dankesworten verabschiedet – Karl-Heinz Elling, Alfred G. Smieszchala, Klaus Ring und Karl-Heinz Kreyenborg (von links) Foto: Joe Rieder

Die Kassenberichte von Karl-Heinz Kreyenborg und Wolfgang Reisner waren vergleichsweise unspektakulär, die Entlastung des Vorstands reine Formsache. Bei den turnusmäßig anfallenden Wahlen wurden, teils in Abwesenheit, Laurenz Sandmann als Erster und Alfred Smieszchala als Zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso Markus Haffke als Schriftführer sowie die Beisitzer Cristina Costas Rodríguez und Dr. Fred Kaspar. Egon Klaus, Hermann Siemer, Hans Rennemeier und Erhard Ziller standen zur Wiederwahl in den Fachbeirat zur Verfügung, Bettina Sallermann, Karola Ziller, Dr. Rudolf von Bünau und Dr. Horst Uzar wurden als neue Mitglieder des Beirats vorgeschlagen.

Versammlung spricht Vertrauen aus

Die Versammlung verzichtete hierbei darauf, die genannten einzeln zu wählen und sprachen ihnen bei drei Enthaltungen gemeinsam das Vertrauen aus. Aus dem Fachbeirat, den auch Marek Stoltmann verließ, schieden mit Klaus Ring und zwei Männer der ersten Stunde – und noch davor – aus. Ihre Verabschiedung war lang und herzlich. Beide bedankten sich mit Rückblicken und aufmunternden Anekdoten. Die machen Sinn, denn nach dem auf den im Netz nachzulesenden Ausblick auf 2023, richtete Smieszchala einen dringenden Appell „jegliche Bürger der Stadt“ sich einzubringen. Für die Häuser des Dezentralen Stadtmuseums werden für jeweils zwei Stunden sonntags ehrenamtliche Aufsichtskräfte gesucht, die bezüglich des notwendigen Wissens ausreichend geschult werden sollen.