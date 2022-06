Vorstandsposten bleibt vakant

Ein Generationswechsel stand beim Spielmannzug Freckenhorst an. Heinz Althaus übergab den Vorsitz bei der Generalversammlung in jüngere Hände.

Zuvor begrüßte er die zahlreich erschienenen Mitglieder. Nachdem Schriftführerin Katrin Strotmann das abgelaufene Vereinsjahr in einem Rückblick noch einmal in Erinnerung gerufen hatte, legte Kassiererin Karin Frese einen positiven Finanzbericht vor, der wegen gestiegener Kosten für Ausbildung und Instrumente so nicht zu erwarten gewesen war. Allerdings hatte die große finanzielle Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und des Landes NRW sowie einige private Spenden weitergeholfen. So konnte auch der Mitgliedsbeitrag auf gleichem Niveau gehalten werden.

Bei den Wahlen zum Vorstand ergaben sich zwei Veränderungen. Karin Frese als Kassiererin und Sarah Althaus als Jugendvertreterin wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Da Christoph Nüssing als Zeugwart nicht mehr zur Verfügung stand, wurde Moritz Bause in das Amt gewählt.

Bevor anschließend die Wahl des Vorsitzenden anstand, erklärte Heinz Althaus: „Nach über 26 Jahren als Vorsitzender und gut 38 Jahren Vorstandsarbeit ist heute für mich der letzte Tag, wo ich in der Verantwortung für den Freckenhorster Spielmannszug stehe.“ In all den Jahren habe er versucht, immer wieder neue Wege zu gehen und aus dem Spielmannszug einen tollen Klangkörper zu formen. Heinz Althaus bedankte sich bei allen Mitstreitern, Mitgliedern sowie Gönnern des Spielmannszuges. „Es kommt halt die Zeit, wo man merkt, dass man Platz für die Jugend und auch für neue Ideen und Wege machen muss“, sagte er.

Gremium als Übergangslösung

Die Wahl zum Vorsitzenden übernahm dann die zweite Vorsitzende Jennifer Pawlewski. Da keine Vorschläge aus der Versammlung kamen, stellte der Vorstand den Mitgliedern ein Konzept als Übergangslösung vor. Demnach bleibt die Position des Vorsitzenden für die nächsten zwei Jahren vakant. Die Leitung übernimmt in dieser Zeit ein Gremium aus drei Vorstandsmitgliedern in Personalunion: die zweite Vorsitzende Jennifer Pawlewski, Kassiererin Karin Frese und Schriftführerin Katrin Strotmann. Man hofft, so Jennifer Pawlewski, dass man in diesen zwei Jahren eine Lösung findet. Diesem Vorschlag stimmte die Versammlung zu.

Anschließend stellte Heinz Althaus den Stand der Suche nach einem neuen Dirigenten sowie die musikalische Probenarbeit vor. Schwerpunkt sei zunächst der Bereich Marschmusik. Zur zweiten Jahreshälfte wird dann der Schwerpunkt auf der konzertanten Musik und der Einarbeitung eines neuen Dirigenten liegen.

Bei der Ordensverleihung, gab es drei Treueorden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft. Sie gingen an Theresa Althaus, Alina Braun und Katrin Strotmann. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Martina Althaus ausgezeichnet. Ludger Althaus, Hubert Arens und Markus Althaus erhielten den Orden für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht. Für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Karl Schmidt ausgezeichnet.

Unter dem Punkt Verschiedenes ergriff dieser das Wort und ließ in seiner Laudatio die Amtszeit von Heinz Althaus noch einmal Revue passieren. Anschließend ernannten die Anwesenden Heinz Althaus mit stehenden Ovationen zum Ehrenvorsitzenden. Als Dank für die geleistete Arbeit überreichten die Mitglieder ein Fotobuch, eine Abschiedstorte, ein T-Shirt und ein Jenga-Spiel mit den Namen aller Mitglieder für die kommende freie Zeit mit seinen Enkeln.

Wer Lust hat, ein Instrument zu erlernen, oder es schon spielt, der ist beim Spielmannszug Freckenhorst willkommen. Kontakt: info@spielleuteorchester.de