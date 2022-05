Wählen ohne Stress

Am morgigen Sonntag findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Damit jeder die Chance hat, sein Mitbestimmungsrecht zu nutzen, hat die Stadtverwaltung Informationen für einen reibungslosen Wahlprozess zusammengestellt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Wer wählen geht, muss die Wahlbenachrichtigung und für mögliche Nachfragen den Personalausweis oder Reisepass mitnehmen. Die genaue Adresse des zugewiesenen Wahlraums befindet sich in der Wahlbenachrichtigung. Der Wahlraum kann sich seit der letzten Wahl geändert haben, daher empfiehlt sich vor dem Gang ins Wahllokal ein Blick in die Wahlbenachrichtigung. Auskunft zum Wahlort gibt es auch telefonisch beim Wahlamt:

54-13 30.

Wer die Wahlbenachrichtigung vergessen oder verloren hat, kann bei Vorlage von Personalausweis oder Pass dennoch in seinem Wahllokal wählen. Wer Briefwahlunterlagen beantragt und die Briefwahl verpasst hat, muss seinen Wahlschein und einen Ausweis in ein Wahllokal seines Wahlkreises mitnehmen. Dort wird das Tragen einer Maske empfohlen, die bei Bedarf zur Identifizierung kurz abgenommen werden kann.

Wahlzeit: Die Wahlräume sind am Sonntag (15. Mai) von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend findet dort die öffentliche Auszählung der Stimmen statt.

Stimmzettel im Wahllokal

Stimmzettel: Im Wahlraum erhalten die Wählerinnen und Wähler den Stimmzettel. Darauf können zwei Stimmen durch Ankreuzen vergeben werden: Die Erststimme in der linken, schwarz gedruckten Spalte des Stimmzettels ist für den Gewinn des Direktmandates im Wahlkreis maßgeblich. Die Wählerinnen und Wähler in den 128 Wahlkreisen können sich zwischen fünf bis zwölf Bewerberinnen und Bewerbern für den Wahlkreis entscheiden. Im Wahlkreis gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Mit der Zweitstimme in der rechten, blauen Spalte des Stimmzettels können sich die Wählerinnen und Wähler auf eine der 29 Landeslisten der Parteien festlegen. Die Namen der ersten (höchstens) fünf Bewerberinnen und Bewerber, die auf der Landesliste einer Partei antreten, sind auf dem Stimmzettel vermerkt. Zur ersten Orientierung ist ein Muster des Stimmzettels am Zugang zum Wahlraum ausgehängt.

Wahlstatistik: In zuvor bestimmten Wahlräumen und Briefwahlbezirken erhalten alle Wahlberechtigten besonders gekennzeichnete Stimmzettel. Sie dienen der Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik. Untersucht werden anonym die Wahlbeteiligung und das Stimmabgabeverhalten verschiedener, nach Alter und Geschlecht zusammengesetzter Wählergruppen. Wer in einem der für die Wahlstatistik ausgewählten Wahlbezirke an der Wahl teilnimmt, kann nur mit einem entsprechend gekennzeichneten Stimmzettel wählen. In Warendorf ist es in diesem Jahr der Stimmbezirk 2.

Hinweis über repräsentative Wahlstatistik

In diesem Wahlraum werden die Wählerinnen und Wähler durch Aushang über die Erhebung informiert. Ebenfalls enthält die Wahlbenachrichtigung einen Hinweis über die repräsentative Wahlstatistik.

Wählerbefragung: In vielen Stimmbezirken in Nordrhein-Westfalen befragen Mitarbeiter der Meinungsforschungsinstitute die Wählerinnen und Wähler zu ihrer Wahlentscheidung, nachdem diese den Wahlraum wieder verlassen haben. Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Sie darf nicht zur Behinderung oder Beeinflussung des Wahlablaufs führen. Die Ergebnisse dienen der Erstellung von Prognosen, Hochrechnungen und Analysen für die Medien am Wahlabend. In Warendorf findet eine Nachwahlerhebung im Stimmbezirk 7 statt.

Bei Rückfragen steht das Wahlamt der Stadt unter

0 25 81/54 13 30 zur Verfügung.