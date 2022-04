Seit rund eineinhalb Jahren läuft die aktuelle Wahlperiode von Stadtrat und Bürgermeister. Ein großes Thema im Wahlkampf von Bürgermeister Peter Horstmann war dabei eine größere Beteiligung der Bürger an politischer Entscheidungsfindung: „Wir stehen dort am Anfang“, gibt Horstmann zu, dass die Bearbeitung dieses Themas nicht so schnell vonstattengeht, wie er es sich vielleicht gewünscht hatte. Im Rahmen eines vom „Bürgerforum“ initiierten Vortragsabends am Mittwoch im Hotel „Im Engel“ informierten sich neben dem Bürgermeister die Mitglieder des Forums, Politiker aller Ratsfraktionen sowie interessierte Bürger über Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung.

Experte Thorsten Sterk gab den Warendorfern einige Tipps für den Ausbau der Beteiligung von Bürgern an politischer Entscheidungsfindung mit an die Hand. Foto: Foto: Andreas Engbert

Thorsten Sterk vom Landesverband NRW des Vereins „Mehr Demokratie“ befasst sich intensiv mit der Thematik und stellte Möglichkeiten der Mitwirkung der Bürgerschaft vor. Möglich sei dies auch über Bürgerentscheide, wobei er vor allem in Richtung der Kommunalpolitiker den Tipp gab, die Warendorfer Satzung zu dem Thema, die aus dem Jahr 2003 stammt, zu überarbeiten.

Insbesondere stellte er das Format des sogenannten Bürgerrates vor. Dabei wird eine gewisse Anzahl von Bürgern zufällig, aber nach gewissen Kriterien angeschrieben und zur Beteiligung zu einem Thema eingeladen.

Empfehlung an die Mandatsträger im Idealfall

Diese beschäftigen sich dann intensiv mit der Thematik und beschließen im Idealfall eine Empfehlung für die Mandatsträger. Dabei gehe es nicht darum, dem Stadtrat eine Entscheidung abzunehmen.

Durch die zufällige Auswahl würden auch Menschen erreicht, die keiner Partei angehören. „Schön ist, dass Bürgerräte Wähler und Gewählte verbinden“, befand er, dass sich die Beteiligten von Bürgerräten oftmals als „politisch wirksam“ erlebten.

Intensiv diskutierten die Anwesenden mit dem Referenten, ob dieses Format für Warendorf das Richtige sei, etwa für die Thematik Emsinsel. Aus den Reihen des Arbeitskreises Emsinsel kamen Bedenken, ob es nicht besser sei, dass sich „sachkundige Bürger“ statt zufällig Ausgewählte, die sich bisweilen noch gar nicht mit einem Thema beschäftigt hätten, einbringen.

Gerd Nergert vom Bürgerforum Warendorf begrüßte die Teilnehmer. Foto: Foto: Andreas Engbert

Für Bürgerräte, so der Referent, sei eine gewisse Unvoreingenommenheit jedoch wichtig: „Bürgerräte versuchen, offen zu sein für Argumente.“ Experten könnten sich beispielsweise in Vorträgen einbringen. Außerdem kam die Frage auf, ob überhaupt genügend Zeit für derartige Instrumente bleibe.

Bürgermeister Peter Horstmann betonte, er sei ein „Fan“ des Formats, stellte aber klar, dass es in der Verwaltung dafür auch Personal brauche: „Das ist nicht so einfach gemacht.“ Gleichzeitig verdeutlichte er, dass es in den kommenden Sitzungen des Stadtrats vor allem darum gehe, das Brinkhausgelände ins „ISEK“ mit aufzunehmen. Es würden noch keine konkreten Entscheidungen gefällt. Referent Thorsten Sterk gab den Warendorfern in dem Zusammenhang den Tipp mit auf den Weg, dass es beispielsweise über Stiftungen Möglichkeiten zur „Anschubhilfe“ für Bürgerräte gebe.