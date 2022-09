Stadt ehrt Olympiasiegerin – „Walk of Fame“ erweitert

Als erste Frau in der Geschichte hatte es die Warendorfer Reiterin Julia Krajewski vor einem Jahr geschafft, bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Disziplin „Vielseitigkeit“ Gold zu gewinnen. Gleichbedeutend damit war die Aufnahme in den Warendorfer „Walk of Fame“.

„Julia Krajewski ist das lebendige Beispiel dafür, dass der Glaube an sich selbst, die Disziplin und das uneingeschränkte Durchhaltevermögen gepaart mit dem gewissen Quäntchen Glück die Voraussetzungen sind, um im internationalen Spitzensport ganz nach oben zu kommen“, würdigte Bürgermeister Peter Horstmann am Freitagabend im Jugendzentrum HoT Julia Krajewski. Als erste Frau in der Geschichte hatte es die Warendorfer Reiterin vor einem Jahr geschafft, bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Disziplin „Vielseitigkeit“ Gold zu gewinnen. Gleichbedeutend damit war die Aufnahme in den Warendorfer „Walk of Fame“. Die Straße der Olympiasieger ist seit Freitag um eine Bodenplatte reicher.