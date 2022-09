Wanderbaustelle bis 2026

Ein komplexes vierjähriges Bauvorhaben mit verschiedenen Versorgern, einer hohen Leitungs- und Kabeldichte im Erdreich und der Archäologie, die sich vor allem in den archäologisch sensiblen Bereichen Münstertor und Freckenhorstertor, Im Ort (Elsbergplatz) erhofft, Einblicke in die mittelalterliche Stadtgeschichte zu erhalten. Noch in diesem Jahr, nach Fettmarkt, ist Baustart für die Neugestaltung der Fußgängerzone.

Da kommt was auf die Geschäftsleute und Anlieger in der Warendorfer City zu. Bis Ende 2026 sollen die Fußgängerzonen neu gestaltet sein, gleichzeitig soll das Fernwärmenetz alle Häuser in diesem Bereich erreichen.

