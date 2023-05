Drei Stunden durch die „Milter und Einener Schweiz“

Nicht nur in Bayern oder Österreich lässt es sich vortrefflich wandern - auch in der Umgebung von Warendorf warten kleine Abenteuerstrecken auf die Wander-Fans.

In der hoffentlich bald wieder wärmenden Maisonne erwacht auch die Freude an der Natur und mit ihr die Freude am Wandern. Die WN setzt mit einer neuen Folge von Wandervorschlägen von Norbert Funken vom Heimatvereins Warendorf die in der Coronazeit begonnene Serie fort, geht aber dabei über die Stadtgrenze hinaus in die Nachbargemeinden.

„Bergauf, bergab“ in der Milter Schweiz lautet das Motto für diesen Wandertipp. Das erläutert Norbert Funken: Die Westfalen lieben ihr schönes Land und Bauwerke und Naturdenkmäler heben sie aus dem Alltäglichen heraus und ziehen globale Vergleiche: So ist Schloss Nordkirchen das „Westfälische Versailles“, der Baumberger Sandstein das westfälische Pendant zum Carrara-Marmor und die Dünenlandschaft zwischen Milte und Einen mit Erhebungen von acht Metern (50 – 58m ü.N.N.) eben die „Milter Schweiz“.

Start an der Straße von Velsen nach Einen

Warum also in die Ferne schweifen? Dieser zweite Wandervorschlag des Heimatvereins Warendorf beginnt an der Straße von Velsen nach Einen, wo sich nach den beiden Höfen rechts eine gute Parkmöglichkeit links bietet. Es ist ratsam, die etwa drei Stunden dauernde Wanderung in den nächsten Tagen zu starten, bevor der Eichenprozessionsspinner seine Wallfahrt beginnt und die Mücken lästig werden. Vom Parkplatz aus geht runter in die Emsaue, auf halber Strecke aber nach rechts über den Wanderweg X19/20. Er führt auf die Straße zurück , dort ein kurzes Stück nach links und nach dem dritten Telegrafenmast wieder nach rechts.

Mit einem Schlenker zum X20

Zwischen Wald und Feld geht es bis zu einem Wasserlauf, vor dem man nach links abbiegt. Mit einem kleinen Schlenker führt er zum Wanderweg X20, dem di Wanderer am Hof Hellweg vorbei nach Norden folgen. Von der „Hochfläche“ der Milter Schweiz geht links ein breiter Fahrweg hinunter in die Talaue, Wöste, also unfruchtbares Land, genannt. Ein idyllischer Weg: rechts, am Terrassenrand, mächtige Buchen, später Eichen und Ebereschen und reichlich Totholz am Boden, links ein Weiher, der, vermutlich nur in dieser Jahreszeit, den hohen Wasserstand anzeigt. Zahlreiche Wildgänse, auch ein Graureiher und Rehwild sind am Ufer. Der Weg macht nun einen deutlichen Schwenk nach links und endet noch vor der Hessel. Hier muss man vorher nach rechts auf das kaum zu erkennende Pättken abbiegen, das parallel dem Holzzaun der hochgelegenen „Bergalm“ folgt.

Herausfordernder Wanderabschnitt

Es folgt ein Teil der Wanderung, der nicht ganz einfach ist: Ein Barriere aus Totholz will den Weg versperren, ebenso die Brennnesseln, die aber gerade erst so groß sind, dass sie nichts antun können. Am Waldende führt ein breiter Feldweg rechts hoch, schwenkt nach links und entscheidet sich vor dem Waldrand, auf den X20 zuzustreben. Hier gehen die Wanderer geradeaus und suchen sich nach hundert Metern einen bequemen, aber „ungesicherten“ Abstieg, der zu einem Pättken führt, das offensichtlich nur von einem Jäger benutzt wird – für wen sonst ist der Plastikstuhl gedacht, der plötzlich vor einem blühenden Weißdorn auftaucht? Auf einem breiten Feldweg geht es zum X20 und links auf die Beverbrücke und das Klärwerk zu.

Weiter auf dem Milter Uhlenpatt

Auf dem Milter Uhlenpatt geht es weiter um die Kläranlage und die alte Wassermühle herum an einem Altarm der Hessel vorbei auf den Linnenesch zu. Esch und Mark sind alte Flurbezeichnungen, die im Gebiet Einen und Milte häufig anzutreffen sind. Eschflächen erkennt man an dem höheren Niveau, das im Laufe von tausend Jahren durch Plaggenauftrag entstanden ist. In mühsamer Schwerarbeit, man musste sich abplacken, hob man den Waldboden der Marken ab, brachte ihn als Streu in den Viehstall und dann als natürlichen Dünger auf die kleinparzelligen hofnahen Eschflächen. Ein paar Meter geht es auf der Straße nach links, dann bietet sich zur Rechten eine alte Allee an, Reste einer Verbindung zwischen Telgte und Sassenberg, die an Milte vorbeiführte.

Bergauf, bergab in der Milter Schweiz Foto: HeimatvereinWarendorf/Westfälischer Heimatbund

Der Ort wurde erst zu Beginn des vorigen Jahrhunderts durch Chausseen, also Straßen mit fester Decke, mit Warendorf und Ostbevern verbunden. Am Ende dieser kurzen Allee geht es in der Rechtskurve auf einem Reitweg durch den Wald und danach auf einem Sandweg nach links weiter: auf der einen Seite der Esch, auf dem der Weizen „gut steht“, auf der anderen ein Bruchwald, später ein Feld. Eine schöne Partie, die vermutlich in den nächsten Jahren durch Windräder gestört wird, wie von einem Bauern zu erfahren war. Es geht weiter nach Süden auf die Hesselbrücke zu.

Ab hier bieten sich zwei Wege an: Auf dem rechten Pfad nach der Brücke begleiten die Wanderer den Fluss bis zu seiner Mündung, haben links den „Bergwald“ – hier ist die „Einener Schweiz!“ – und rechts den Fluss und stoßen auf die Ems, der sie etwa drei Kilometer flussaufwärts folgen. Nach einem kleinen Waldstück, dort, wo sich früher der Reihersteg befand, geht es links auf einen Feldweg zum Parkplatz ab. Die Alternative geht von der Brücke geradeaus auf den X20, den Hinweg, zu und weiter zum Parkplatz. Für die etwa neun Kilometer lange „alpine“ Wanderung empfiehlt es sich, gutes Schuhwerk und lange Hosen anzuziehen und für die Rast beim Blick ins „Tal“ etwas Trink-