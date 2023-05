Wandertipp vom Heimatverein

Manchmal liegt das Gute und die Erholung so nahe - Norbert Funken vom Heimatverein Warendorf hat die in der Pandemiezeit ins Leben gerufene Serie an Wandertipps wieder aufgegriffen. Im Wonnemonat Mai schlägt er einen Ausflug nach Füchtorf vor.

Mit der wärmenden Maisonne erwacht auch wieder die Freude an der Natur und mit ihr die Freude am Wandern. Die WN setzt mit einer neuen Folge von Wandervorschlägen von Norbert Funken vom Heimatvereins Warendorf die in der Coronazeit begonnene Serie fort, geht aber dabei über die Stadtgrenze hinaus in die Nachbargemeinden.

Die Anfahrt zur ersten Wanderung erfolgt von Warendorf über die B475 nach Füchtorf zum Parkplatz des Schlosses von Korff. Der Blick fällt zunächst auf das im klassizistischen Stil erbaute Schloss von Korff, errichtet 1806. Die erste Burg entstand hier um 1300 als „Vorposten“ gegen die Grafen von Tecklenburg und Ravensberg und das Bistum Osnabrück. Noch im selben Jahrhundert entstand östlich ein zweites Haus, das 1615 den Herren von Ketteler zufiel, die im 18. Jahrhundert das jetzige Schloss errichteten.

Anpflanzung vor der Schlossbrücke

Vor der Schlossbrücke links fällt eine Anpflanzung junger Bäume auf, deren Stämmchen mit Schafwolle gegen Wildverbiss umwickelt sind. Rehe und Hasen meiden die fettige und stark riechende unbehandelte Wolle. Die Wanderung beginnt am Parkplatz und wendet sich vom Schloss ab in Richtung Wald. Hinweisschilder verweisen auf eine Anpflanzung verschiedener Baumarten, die man in Westfalen nicht so schnell antrifft: Robinie und Küstentanne aus Nordamerika, Walnuss und Edelkastanie aus wärmeren Regionen Europas.

Der Wanderweg X17 bestimmt die Richtung bis nach einem Wall rechts, hinter dem sich ein Teich verbirgt, der Wald endet und ein Pfad nach rechts, den X17 noch vor dem Haus links verlässt und nach einem leichten Knick eine Straße überquert und nach 500 Metern zwischen den Höfen Lauhoff und Schieloh auf eine zweite stößt, auf der es nach rechts weitergeht. An der nächsten Kreuzung geht es geradeaus den unbeschilderten Weg weiter, zunächst über offenes Feld, dann folgen links Beete unter Folie, vermutlich Erdbeeren und Strauchbeeren, und rechts eine Schonung.

Das Schloss Harkotten ist immer eine Wanderung wert. Wanderung bei Schloss Harkotten Foto:

Kurz vor der Beverbrücke biegt der Weg mit leichtem Gefälle nach rechts ab und folgt einem Wassergraben, der den Teich vor dem Schloss von Korff und die Gräfte vor dem Schloss von Ketteler versorgt. Etwa einen Kilometer vor der Brücke haben sich Salzbach und Süßbach zur Bever vereinigt. Nach etwa 800 Metern stößt man im Wald auf eine Wegesituation, wo sich zwei reizvolle Möglichkeiten für die letzte Etappe bieten: Nach rechts führt der mit X4 bezeichnete Weg über einen Damm nach Westen zur Bever. Dämme boten in früheren Zeiten die einzige Möglichkeit, das versumpfte und oft überflutete Land zu durchqueren. Waren wintertags die überfluteten Felder mit einer Eisdecke überzogen, brachte man die Eisplatten in einen dafür geschaffen Keller.

Alter Eiskeller liegt am Weg

Ein solcher liegt links am Weg, zugemauert mit einer kleinen Öffnung für Fledermäuse. Heute reichen die Gräben an beiden Seiten des „Pättkens“ und die begradigten Bach- und Flussläufe aus, das Land trocken zu halten. Die Vase einige Meter weiter erinnert mit der Inschrift an Auseinandersetzungen mit den Herrschaften jenseits der noch heute gültigen Landesgrenze. Nach einem Teich rechts stößt der Weg auf die schon erwähnte Beverableitung und folgt dieser bis zum Schloss. Geht man am Wegekreuz geradeaus weiter nach Süden, trifft man nach wenigen hundert Metern hinter einem ehemaligen Jagdhaus auf eine sechs Meter hohe Figur, die Atlas, einen Titanen der griechischen Mythologie, darstellt, schwer ächzend unter der Last des Himmelsgewölbes – ein eigenartiges Geschenk, das 1729 Goswin von Ketteler seiner Frau zum Namenstag geschenkt hat. Weiter über das Feld geht es rechts zum X4, die letzten zehn Meter weglos durch den Wald, oder links zum Schloss Ketteler und weiter zum Parkplatz.