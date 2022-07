Warendorf an der Weinstraße

Ein Weinglas – viele Geschäfte und viele Weine. Die zweite Auflage der Warendorf Weinreise unter dem Titel „Wiwa la Vida“ findet am 26. August von 18 bis 23 Uhr statt. Die Besucher können für fünf Euro ein Weinglas an vier Verkaufsstellen erwerben. Dieses berechtigt zur Teilnahme an einer kostenlosen Weinprobe in den Geschäften unter dem Motto „einmal zahlen und vielfach genießen“.

