Die Stadt muss gegen die eigene Baumschutzsatzung verstoßen. Wenn sie 18 teils großkronige Pflanzen nicht fällt, gehen die Neubaupläne für das Mariengymnasium nicht auf. Für acht von ihnen möchte sich die Verwaltung von den Mitgliedern des Umwelt- und Mobilitätsausschusses am 15. März eine Ausnahme genehmigen lassen.

Acht von 18 Bäumen fallen unter Satzung

„Die Ausnahmegenehmigung von der Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Warendorf (Baumschutzsatzung) wird erteilt“, heißt es als Beschlussvorschlag, „entsprechende Ersatzpflanzungen sind durchzuführen und die artenschutzrechtlichen Belange zu beachten.“ Normalerweise regelt das Bundesnaturschutzgesetz den Fällzeitraum für Bäume grundsätzlich zwischen März und September. Eine Ausnahme, heißt es in der Vorlage weiter, gelte allerdings für „Bäume, die in gärtnerisch genutzten Grundflächen (wie z.B. öffentliche Grünflächen, Friedhöfe, begrünte Außenanlagen an Gebäuden) stehen“.

Fällung noch im März

Deshalb sollen die Bäume – unter anderem Ahorne, Buchen, Zierpflaumen und -kirschen – noch im März gefällt werden. Noch diesen Sommer steht der erste Abschnitt der Neubauten an. Dabei soll wie berichtet zwischen Bestandsgebäude und Turnhalle an Stelle der heutigen Hausmeisterwohnung ein Klassentrakt an der Breslauer Straße entstehen. Weiterer Neubau ist ein Verwaltungstrakt im Bereich des Eingangs.

Dabei stören die Bäume. „Um die geplanten Neu- und Erweiterungsmaßnahmen durchführen zu können, ist es erforderlich, die angrenzenden Außenbereiche zu überbauen. Dabei ist auch die Fällung von Bäumen erforderlich, da diese innerhalb des jeweiligen Baufeldes oder im notwendigen Arbeitsraum stehen. Ersatz solle „soweit möglich, auf dem Grundstück durchgeführt werden.“ Andere Bäume kämen auf andere städtische Grundstücke – „im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung.“ Artenschutzrechtliche Belange würden vor Durchführung überprüft und die Vorgaben berücksichtigt.