13-Jährige vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

Seit Mittwoch ist eine 13-Jährige aus Beelen in Warendorf verschwunden. Bei der Vermisstensuche wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

"Wer kann Hinweise zu einem vermissten Mädchen geben", fragt die Polizei Warendorf in einer Öffentlichkeitsfahndung. Die 13-jährige Jugendliche ist nach Angaben der Polizei seit Mittwoch (13. April) um 21.30 Uhr nicht mehr gesehen worden. Sie soll sich zuvor in einer Kinder-und Jugendschutzstelle des Kreises Warendorf, in der Gemeinde Beelen, aufgehalten haben.

Personenbeschreibung: Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: dunkel

Figur: schlank

Größe: 1,65 Meter

Bekleidung: schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover

Aussehen: lange dunkle Haare; Nasenpiercing - Ring im linken Nasenflügel

Die vermisste 13-Jährige ist seit Mittwoch abgängig. Foto: Polizei NRW

13-Jährige aus Beelen vermisst: Hinweise erbeten

"Ein möglicher Aufenthaltsort dürfte im Bereich Münster sein", vermuten die Beamten. Die Vermisste könnte möglicherweise in der Nähe des Hauptbahnhofes oder am Aasee anzutreffen sein. Hinweise nimmt die Polizei Warendorf telefonisch entgegen: 02581/60 00.