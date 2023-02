BIT findet wieder ausschließlich in Präsenz statt

Freuen sich auf ein erneut reges Interesse an den wieder in Präsenz stattfinden Veranstaltungen der BIT 2023: Thomas Pinnekamp, Christian König, Cornelia Köster, Dr. Thomas Dorsel und Björn Plaas (von links)

Als Beweis, dass sich die Warendorfer Berufsinformationstage (BIT) tatsächlich schon mehrfach als Wegweiser ins spätere Berufsleben ausgezeichnet haben, präsentierte Mitinitiator und -organisator Dr. Thomas Dorsel beim Pressegespräch am Donnerstag eine charmante Anekdote: Bürgermeister Peter Horstmann habe sich als Schüler bei der ersten BIT die Informationen zum Jurastudium angehört und bekanntermaßen tatsächlich diesen Weg beschritten. Referierender Jurastudent war damals im Übrigen ein gewisser Sebastian Seidel, schmunzelte Dr. Dorsel, denn auch dieser Name ist in der Region bekannt.

Seidel ist Bürgermeister in Everswinkel. Von kommenden Montag (27. Februar) bis Donnerstag (9. März), kann sich die 19. Auflage erneut als Wegweiser für junge Menschen der 10. Klassen sowie der Oberstufen zeigen. „In Präsenz“, wie Dr. Dorsel nicht oft genug betonen kann.

Es gibt keine Übertragung ins Web

„Auch wenn wir von der Teilnehmerzahl bei den Online-Veranstaltungen in der Pandemiezeit positiv überrascht waren, ist es wichtig zu unterstreichen, dass dieses Mal wieder alle Veranstaltungen in Präsenz stattfinden!“ Übertragungen ins Web werde es nicht geben! Einen großen Vorteil der Präsenzveranstaltungen sehen die Veranstalter – die Warendorfer Service-Clubs Rotary und Lions nebst der eingebundenen Agentur für Arbeit – in der Möglichkeit der Schülerinnen und Schüler sowie begleitender Eltern, Fragen zu stellen. Oft komme es nach den Referaten zu interessanten Gesprächen mit den Referenten, die nicht selten in Praktika oder späteren Vorstellungsgesprächen münden.

Dies werde in Präsenz deutlich besser genutzt, als es bei den Onlineveranstaltungen der beiden Pandemiejahre der Fall gewesen sei, betonen Dr. Thomas Dorsel (Lions), Björn Plaas (Rotary) und Christian König (Agentur für Arbeit Ahlen-Münster). Viele der Onlinezuhörer hätten ihre Webcams schwarz geschaltet gehabt. Die BIT-Veranstaltungen unterscheiden sich von anderen Berufsberatungen dadurch, dass die ehrenamtlich Referierenden in leitenden Positionen oder selbstständig tätig sind, somit aus der Berufspraxis stammen.

Junior-Referierende sind mit im Boot

Sie werden unterstützt vom Beraterteam der Agentur für Arbeit und – das ist das Besondere an der BIT – von Junior-Referierenden, die noch im Studium, in der Ausbildung oder erst kurz im Beruf sind und somit von den Interessenten altersmäßig nur wenig entfernt. Die BIT stellen auch 2023 ein weites Feld an Berufsrichtungen dar. Die Veranstalter freuen sich, dass auch das Handwerk und die Industrie- und Handelskammer dabei sind. „Wir brauchen nicht nur Master, wir brauchen auch Meister“, unterstrich Dr. Dorsel mit Hinweis auf den unübersehbaren Fachkräftemangel und die tollen Berufschancen auch ohne Studium.

Information „Schulabschluss, und dann. . .“

Zudem bieten die BIT unter der Überschrift „Schulabschluss, und dann...“ Informationen, wie man in die Berufswege einsteigt oder auch was sich vorschalten lässt. Work and Travel, Au-Pair oder Freiwilliges Soziales Jahr sind nur einige der Stichwörter. Auch die Zulassungswege ins Studium und die Wege, ein Stipendium zu erhalten, sind Thema. Allein in NRW gebe es 99 Möglichkeiten für ein Stipendium, so die Veranstalter. Daher lohnt sich der Weg – und es lohnen sich auch mehrere Wege – zur BIT.

Freier Eintritt zur BIT

Die Veranstaltungen, an denen nunmehr alle weiterführenden Schulen in Warendorf teilnehmen, beginnen, mit Ausnahme des Auftakts, jeweils um 18 Uhr, sind also nach der Schule gut erreichbar. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Teilnehmer sollten für Notizen gerne Papier und Stift mitbringen. www.bit-warendorf.de