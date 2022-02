Weißen Fahnen an der Overbergschule: Mit den weißen Laken, die an „weiße Fahnen“ als Zeichen der Kapitulation erinnern sollen, wird vor allem die Unruhe angeprangert, die durch die Corona-Testverfahren in Grundschulen entsteht.

Testchaos und immer weitere Aufgaben: Warendorfs Grundschulen sind am Limit. Um das nach außen sichtbar zu machen, hissen sie die weiße Fahne. Immer mittwochs zeigen sie: Wir kapitulieren bald. Die Overberggrundschule in Warendorf und die Everwordgrundschule in Freckenhorst haben am Mittwoch mit weißen Bettlaken auf die derzeitige Belastungssituation für Lehrer, Eltern sowie Kinder aufmerksam gemacht.