E-Bike-Akku löste Wohnhaus-Brand aus

Brand in Wohngebiet: Großeinsatz der Feuerwehr in Warendorf

Feuer in der Jahnstraße

Warendorf

Die Feuerwehr in Warendorf ist am Dienstagmorgen zum Großeinsatz ausgerückt. In einem dicht besiedelten Wohngebiet brannte es. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Von Jonas Wiening