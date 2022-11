Tatverdächtiger europaweit gesucht

Nachdem am Mittwoch die Leiche einer Warendorferin in ihrer Wohnung entdeckt worden war, sind die Ermittlungen zum Tod der 21-Jährigen einen Schritt vorangekommen: Es gibt einen Tatverdächtigen.

Zeichen des Mitgefühls vor dem Wohnung des Mordopfers am Grabbehof am Montagmittag. Die Fahnder haben einen dringend Tatverdächtigen. Er soll sie vergewaltigt und erwürgt haben. Es wird europaweit nach ihm gefahndet.

Es gibt einen dringend Verdächtigen im Fall der getöteten 21-jährigen Johanna. Wie berichtet, hatten Kollegen die tote Frau am Mittwochmorgen in ihrer Wohnung gefunden. Intensive Ermittlungen haben die Polizei zu einem 30-jährigen aus Ennigerloh geführt, heißt es in einer aktuellen Pressemittelung von Staatsanwaltschaft und Mordkommission. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter am Sonntagabend Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes, der Vergewaltigung und des Raubes mit Todesfolge gegen den 30-jährigen Mann.“

Der Tatverdächtige sei schon seit Sonntagabend europaweit zur Fahndung ausgeschrieben, sein aktueller Aufenthaltsort nicht bekannt. Der Leiter der Mordkommission, Frank Schneemann, fasste die polizeilichen Maßnahmen zusammen: „Wir haben mit Hochdruck alle Hinweise zusammengetragen, die notwendig sind, um möglichst schnell einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Es sind umfangreiche Spuren- und Datenauswertungen erfolgt und Zeugen befragt worden. Beim Abgleich sämtlicher bislang vorliegenden Spuren ist der 30-Jährige in unser Visier gerückt.“

Mit dem Portemonnaie und dem Mobiltelefon der 21-Jährigen soll der Tatverdächtige geflüchtet sein und kurz darauf mit der entwendeten EC-Karte Bargeld von dem Konto der Getöteten abgehoben haben. Wie berichtet, hatten Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag letzter Woche das Smartphone, das Portemonnaie und ein Sweatshirt der Getöteten an der Aussichtsplattform des Baggersees gefunden. Das Mobilgerät war in das Netz eines nahen Funkmastes eingeloggt.

„Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen Bekannten der jungen Frau. Die Hintergründe für die vorgeworfene Tat sind bislang unklar. Den Ermittlern liegen Hinweise dafür vor, dass sich der Tatverdächtige im europäischen Ausland befindet“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Währenddessen verleihen im virtuellen Kondolenzbuch eines örtlichen Bestattungshauses immer mehr Menschen ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck, wünschen den Hinterbliebenen Kraft wünschen. Am Donnerstag wird die Getötete in Harsewinkel bestattet, wie auf der Internetseite nachzulesen ist.

In den Sozialen Medien teilen Menschen die Berichte über die Tote und die Bitten um Zeugenhinweise der Ermittler. Andere drücken unterdessen Menschen ihre Fassungslosigkeit und ihr Entsetzen aus. „Schrecklich. Mein Beileid an die Familie und viel Kraft für die schwere Zeit“, schreibt ein Mitglied in der Gruppe „Du bist Warendorfer, wenn“ in Facebook. Eine andere wünscht sich: „Hoffentlich wird der Täter schnell gefunden.“ Anderen Mitgliedern der Gruppe fehlen die Worte, sie posten Bilder von Trauerkerzen und Engelsfiguren, um ihre Gefühle auszudrücken.