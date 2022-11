Smartphone von getöteter Warendorferin lag an Baggersee

Nachdem am Mittwoch die Leiche einer Warendorferin in ihrer Wohnung entdeckt worden war, sind die Ermittlungen zum Tod der 21-Jährigen einen Schritt vorangekommen.

Grablicht und Blumen am Freitagmorgen vor der Wohnung der getöteten 21-Jährigen am Grabbehof. Dort fanden sie die Tote am Mittwoch nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war.

Die Mordkommission sucht weiter nach dem für den Tod der 21-jährigen Warendorferin Verantwortlichen. Am Donnerstag gab es umfangreiche Ermittlungen der Polizei. Dabei haben Einsatzkräfte als wichtiges Beweismittel das Smartphone der Frau gefunden. In Ennigerloh.

Der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, erläuterte Freitagmorgen in einer Pressemitteilung die Suche nach dem Smartphone der Frau rund um einen Steinbruch in Ennigerloh: „Die Ermittlungen ergaben, dass das Handy der 21-Jährigen in einem Funkmast in Ennigerloh eingebucht war. In diesem Bereich liegen unter anderem eine Kommunale Unterkunft der Stadt Ennigerloh, sowie der Steinbruch Anneliese mit seinem Baggersee.“

Die Durchsuchungsmaßnahmen seien mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, Diensthunden sowie dem Einsatz einer Drohne durchgeführt worden. „Am späten Abend konnte schließlich das Handy, ein Portemonnaie und ein Sweatshirt der Geschädigten im Bereich einer Aussichtsplattform am Baggersee an der Wulfsbergstraße sichergestellt werden.“ Die Spuren und das Handy werden nun ausgewertet, die Ermittlungen „intensiv fortgeführt“. Die Obduktion der Leiche habe zudem den Verdacht bestätigt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster mit.

Persönliche Gegenstände an Baggersee gefunden

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die konkret Verdächtiges im Bereich des Ennigerloher Steinbruchs beobachtet haben. Hinweise nimmt sie weiter unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen. Dass die Suche am Donnerstag auch in der Flüchtlingsunterkunft stattgefunden hat, müsse nichts bedeuten, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag auf WN-Anfrage: Die Suche nach einem Mobiltelefon in sogenannten Funkzellen sei nie punktgenau möglich – das Heim habe sich wohl zufällig im Suchraum befunden und das Telefon sei dann auch woanders gewesen.

Wie berichtet, hatten Kollegen die Tote Mittwochmorgen in ihrer Wohnung gefunden. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht nennen.

In den Sozialen Medien teilen Menschen die Berichte über die Tote und die Bitten um Zeugenhinweise der Ermittler. Andere drücken unterdessen Menschen ihre Fassungslosigkeit und ihr Entsetzen aus. „Schrecklich. Mein Beileid an die Familie und viel Kraft für die schwere Zeit“, schreibt ein Mitglied in der Gruppe „Du bist Warendorfer, wenn“ in Facebook. Eine andere wünscht sich: „Hoffentlich wird der Täter schnell gefunden.“ Anderen Mitgliedern der Gruppe fehlen die Worte, sie posten Bilder von Trauerkerzen und Engelsfiguren, um ihre Gefühle auszudrücken.