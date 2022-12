Warendorf Küchen zum dritten Mal insolvent

Die rund 100 Mitarbeiter des Unternehmens Warendorf Küchenfabrik sind informiert. Die Gehälter der Beschäftigten sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters. Das Unternehmen ist nach 2015 und 2019 zum dritten Mal in finanzielle Schieflage geraten.

Premiumhersteller in Schieflage

Die Warendorf Küchenfabrik ist erneut in finanzielle Schieflage geraten. Die Firma, die an der Mielestraße hochwertige Küchen produziert, hat nach 2015 und 2019 zum dritten Mal den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt

Das Unternehmen Warendorf Küchenfabrik, ehemals Miele-Küchen, ist erneut in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Firma, die an der Mielestraße hochwertige Küchen produziert, hat beim Amtsgericht Münster Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Stefan Meyer (Pluta) aus Münster bestellt. Die rund 100 Mitarbeiter des Unternehmens wurden informiert. Die Gehälter der Beschäftigten sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung.