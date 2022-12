Nach Festnahme in Spanien: Tatverdächtiger nach Deutschland überführt 

Nach dem Tod der 21-jährigen Johanna K. in Warendorf ist der Tatverdächtige, der in Spanien festgenommen worden war, nach Deutschland überführt worden. Der 30-Jährige soll die junge Frau sexuell missbraucht und anschließend getötet haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (1. Dezember) mitteilten, haben der Leiter der Mordkommission und ein Mitarbeiter der Mordkommission den 30-jährigen Tatverdächtigen von Spanien nach Deutschland überführt. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte zuvor Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes, der Vergewaltigung und des Raubes mit Todesfolge beantragt. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Der Beschuldigte hat sich laut Mitteilung weder im Rahmen der Überstellung noch bei der Verkündung des Haftbefehls zu dem Tatvorwurf geäußert.

Am Freitag vergangener Woche (25. November) war bekannt geworden, dass die spanischen Behörden die Auslieferung des Tatverdächtigen im Warendorfer Mordfall Johanna K. bewilligt hatten.

Der 30-jährige Mann aus Ennigerloh steht im Verdacht, die junge Frau in Warendorf getötet zu haben. Die 21-Jährige ist am Morgen des 9. November nicht auf ihrer Arbeitsstätte erschienen. Nachdem Arbeitskollegen sie am Morgen auch telefonisch nicht erreicht hatten, suchten sie um kurz vor 11 Uhr am Morgen ihre Wohnanschrift im Warendorfer Norden nahe dem Josephs-Hospital auf.

Tatverdächtiger wurde in Spanien festgenommen

In ihrer Wohnung fanden sie den leblosen Körper der Frau. Nach der Obduktion stand für die Staatsanwaltschaft fest: „Das Ergebnis bestätigte den Verdacht, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt: „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus.“

Der dringend Tatverdächtige wurde nach einer zweitägigen europaweiten Fahndung am 15. November (Dienstag) auf der Autobahn kurz vor Madrid von der spanischen Polizei festgenommen. Der Tatverdächtige und das Opfer waren ehemalige Arbeitskollegen und kannten sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Auszubildende im Telgter St.-Rochus-Hospital. Die 21-Jährige hatte gerade ihr Examen als Krankenschwester abgelegt.

Der 30-jährige Ennigerloher soll sich der Festnahme nicht widersetzt haben. Die spanischen Ermittler durchsuchten den Wagen des Verdächtigen, einen dunklen Dacia Duster mit Warendorfer Kennzeichen, und stellten dabei ein Messer sicher. Seit der Festnahme saß der Mann bis zu seinem Transport nach Deutschland in Madrid in Haft. Der Verdächtige soll nicht vorbestraft sein.

Tatverdächtiger soll junge Frau sexuell missbraucht haben

Wie Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission in Münster, berichtete, rekonstruiert die Polizei den Tathergang so: Der Verdächtige soll die junge Frau an jenem Mittwoch um 5.30 Uhr im Warendorfer Norden auf dem Weg zur Arbeit direkt an der Wohnungstür abgepasst und mit vorgehaltenem Messer in die Wohnung zurückgedrängt haben. Dort habe er sie sexuell missbraucht und dann durch körperliche Gewalt gegen den Hals getötet.

Er stahl Smartphone und Portemonnaie der Toten und hob mit der EC-Karte noch Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei fand Telefon und Geldbörse tags darauf abends an der Aussichtsplattform eines ehemaligen Steinbruchs des Ennigerloher Zementwerks Anneliese, gut 20 Autominuten vom Tatort entfernt. Das Smartphone war in das Netz eines nahen Funkmastes eingeloggt. Das Motiv für die Tat ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar.

Verdächtiger soll Tat in Video gestanden haben

Der Verdächtige soll sich einige Tage nach der Tat per Videonachrichten (Instant Messaging) an seine Eltern sowie an eine Freundin zu den Taten bekannt und mit Suizid gedroht haben. Das hat die spanische Polizei (Policía Nacional) mitgeteilt.

Von angeblichen Geständnissen gegenüber den spanischen Behörden weiß Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt nach eigenen Aussagen bislang nichts; auch Geständnisse seiner Familie und einer Freundin gegenüber spielten bei der juristischen Betrachtung des Falls nur eine Rolle, wenn sie belegt seien. Ansonsten setze man auf Äußerungen gegenüber deutscher Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichten.

Große Betroffenheit auch über Warendorf hinaus

Der Tod der jungen Frau hat nicht nur in Warendorf, sondern auch weit darüber hinaus für Betroffenheit gesorgt. Auf der Internetseite eines örtlichen Bestattungsunternehmens füllte sich das virtuelle Kondolenzbuch innerhalb kurzer Zeit mit über Hunderten Beileidsbekundungen auch fremder Menschen, die ihre Fassungslosigkeit ausdrücken und der Familie des Mordopfers Kraft wünschen. Johanna K. wurde am 17. November (Donnerstag) unter großer Anteilnahme in Alverskirchen bestattet.

„ Ich bin sehr froh, dass das Tötungsdelikt so schnell geklärt wurde. “ Dr. Olaf Gericke, Landrat im Kreis Warendorf

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Warendorf, Dr. Olaf Gericke, hat zu dem Vorfall in Ostbevern und der Klärung des Tötungsdelikts in Warendorf Stellung bezogen: „Ich bin sehr froh, dass das Tötungsdelikt so schnell geklärt wurde. Das ist ein toller Erfolg. Die Polizei hat mit hohem Engagement, Personen befragt und Spuren gesichert sowie ausgewertet, die schnell zu dem Tatverdächtigen führten. Dank der guten europäischen, polizeilichen Zusammenarbeit konnte der Mann durch die spanische Polizei festgenommen werden.“

Video in Kooperation mit dem WDR: