Musical Highlights als Garant für bestes Entertainment

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien.

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien. „The show must go on“ bot einen überaus unterhaltsamen und facettenreichen Abend, bei dem jeder Musical-Liebhaber wohl sein ganz persönliches Lieblingslied in ausdrucksstarker Interpretation hören konnte. Wiederum hat es der in Schweden lebende Reinhold Vatter geschafft, ein besonders versiertes Gesangsensemble zusammen zu stellen.

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien. Foto: Axel Engels

Sabine Neiberach, Anna Preckeler, Marilyne Bäjen und Verena Jakupov konnten mit ihren bestens ausgebildeten Stimmen das Publikum verwöhnen und auch Kevin Weatherspoon, Mark John Forbes, Reginald Holden Jennings und Dennis le Gree zeigten, dass sie zu Recht in die erste Reihe der Musicalsänger gehören. Vom Ton und Licht stimmte wie für diese Produktion „normal“einfach alles, zumal diesmal mit Videoprojektionen und bewegten Bildern eine einzigartige Atmosphäre geschaffen wurde, in der die Stimmen und die von Saskia Kiselowa erstellten Choreographien ihre ganze Wirkung entfalten konnten. Für den sympathischen Reinhold Vatter ist die „Musical Highlghts-Show“ eben eine wahre Leidenschaft, der er all seine Energie widmet. Davon profitierten natürlich die Musicalliebhaber in Warendorf, die auch in diesem Jahr mit allseits bekannten Melodien aus über 20 Musicals auf eine exquisite Reise durch mehrere Jahrzehnte Musicalgeschichte mitgenommen wurden. Zur Eröffnung ging es erst einmal über den großen Teich in die glitzernden Tanzpaläste und strahlenden Broadway-Theater Amerikas, so wurde die Stimmung mit „Singing in the rain“, „New York, New York“ und Hello Dolly“ sofort in die Höhe getrieben.

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien. Foto: Axel Engels

Das war einfach bestes Entertainment und niveauvoller Gesang, den das Publikum live erleben konnte. Keine Stimme war wie bei vielen anderen Shows „von der Konserve“ eingespielt, so etwas gibt es bei den „Musical Highlights“ nicht. Ob bei den Duetten, Trios oder den großen Ensembleszenen, der musikalische Dialog stimmte immer bis ins kleinste Detail und solistisch übertraf das mit Sinn für qualitätsvolle Unterhaltung zusammengestellte Ensemble sicherlich jede Erwartung.Wenn es in maritime Welten bei „Unten im Meer“ aus Arielle ging, man dem König der Löwen begegnete, zu den Indianer bei Pocahontas reiste und über allem die Sterne aus Aida leuchteten, war das Vergnügen des Publikums perfekt. Für „gruselige“ Momente sorgten Anna Preckeler, Verena Jakupov un Sabine Neiberach bei ihrem Einkaufsbummel im „Kleinen Horrorladen“, tanzte der junge Frankenstein mit seinem Monster auf der Bühne.

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien. Foto: Axel Engels

Für zungenbrecherische Akrobatik sorgten Sabine Neiberach und Kevin Weatherspoon beim „Supercalifragelistic“ aus Mary Poppins und natürlich durfte bei solch legendären Musicals auch „The Rocky Horror Show“ mit Travestie und prickelndem Grauen nicht fehlen. Freddy Mercury wäre von solch einer Interpretation der bekanntesten Melodien aus „We will rock you“ sicherlich genauso begeistert gewesen wie das Publikum im Paul-Schallück-Saal. „Bohemian Rhypsody“ ist nicht umsonst Prüfstein für jedes Musical-Ensemble und was man an diesem Abend erlebte war eine perfekte Verbindung von hochwertigem Gesang und bestem Entertainment.

Seit 29 Jahren ein Garant für bestes Entertainment – die „Musical Highlights“ sorgten nach fast drei Jahren Corona-Pause am Mittwoch mit ihrer 14. Auflage im restlos ausverkauften Theater am Wall für einen Abend der großen Stimmen und allseits beliebten Melodien. Foto: Axel Engels

Das Konzept von Reinhold Vatter und seinen „Musical Highlight“-Shows ist kein „Aneinanderreihen“ besonders bekannter Hits, sondern hier offenbarte sich die große Bandbreite des Musicals von traditionellen Broadway-Shows bis märchenhaften Träumereien in all ihrem Glanz. Für ein Gänsehautgefühl sorgten die mit großem schauspielerischem Talent präsentierten Songs aus „Grease“ und „Dirty Dancing“, rasant präsentierten sich die weltbekannten Songs aus „Saturday Night Fever“ als mitreißende Hommage an John Travolta. Schon jetzt kann man sich auf die Show im kommenden Jahr freuen.