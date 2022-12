Radsportler feiern Vereinsjubiläum

Zufrieden kann die Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst nicht nur auf das abgelaufene Vereinsjahr sondern auch auf insgesamt 30 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Mehr als 100 Gäste, darunter die Mitglieder mit ihren Familien, zahlreiche ehemalige Aktive sowie Unterstützer des Bikeparks und Förderprojektes „Integration durch Sport“ waren der Einladung zum Vereinsjubiläum im Stiftshof Dühlmann gefolgt. „Das ist ein Zeichen für die gute Stimmung in unserem Verein“, freute sich die Vorsitzende Elisabeth Richter in ihrer Begrüßung. „Die 30 Jahre Vereinsgeschichte und auch die coronageprägte Zeit haben gezeigt, wie wichtig Vertrauen, Zusammenhalt und Zuversicht sind - auch im sportlichen Bereich.“ Eine „schöne Bescherung“ gab es für die verdienten Vereinsmitglieder aus den Sparten Rennrad und Mountainbike, so teilt die Radsportgemeinschaft in ihrer Pressenotiz mit. So konnte sich in diesem Jahr in der Gesamtwertung der Herren Thomas Ehl vor Dieter Averhoff und Leonhard Pfaff den Vereinsmeistertitel sichern. In der Damenwertung siegte Christel Vorwerk vor Karin Ruppert und Brigitte Nienberg. Im Anschluss stimmte Michael Zanke auf seinem Akkordeon mit allen Gästen das von ihm persönlich gedichtete RSG-Vereinslied an. Der Einradfachwart Benedikt Schulte bedankte sich bei Nadine Klemann für ihre langjährige Übungsleitertätigkeit mit einem kleinen Präsent. Das hervorragende Training der Einradfahrerinnen und das gute Miteinander wurde in einem stimmungsvollen Video veranschaulicht. Auch der Nikolaus, der in Begleitung des Ruprechts Thomas Helmer kam, dankte allen Helfern und sportlich Aktiven für das außerordentliche Engagement. „Ohne die Unterstützung jedes einzelnen Vereinsmitglieds wären sämtliche Aktionen, die die Radsportgemeinschaft während des ganzen Jahres veranstaltet, nicht möglich“, war sich der Nikolaus, alias Ralf Böhmer, sicher. Wie in jedem Jahr zeigte Markus Liesenkötter zusätzlich zu vielen Fotos der vergangenen Jahre einen Film zahlreicher Aktionen im nun zu Ende gehenden Jahr. Mit reichlich Applaus aller Gäste wurde dieses Highlight belohnt. „Da steckt richtig viel Arbeit und Herzblut drin!“, so die Vorsitzende. „Neue Radler sind bei der RSG immer wieder willkommen“, so wird in der Pressemitteilung der RSG Freckenhorst betont. Der Winter sei obendrein nicht radsportfreie Zone. Auch weiterhin findet das Training der Geländeradsportler sonntags um 10 Uhr, mittwochs und donnerstags (Speed-Gruppe) jeweils um 19 Uhr ab Weberplatz in Freckenhorst statt. Weitere Informationen gibt es unter www.rsg-warendorf-freckenhorst.de.