Warendorf rückt in den Fokus

Am 25. Juni wird Warendorf in den bundesweiten Fokus rücken – zumindest für alle, die an der Bundeswehr interessiert sind. Auf dem Lohwall wird dann exklusiv der Tag der Bundeswehr unter dem Motto „Wir sind da“ stattfinden. Seit 2014 präsentiert sich die Bundeswehr einmal im Jahr der Öffentlichkeit, normalerweise aber bundesweit an 15 verschiedenen Orten. „Das ist immer noch unter dem Einfluss von Corona“, erklärte Generalleutnant Jürgen Weigt, stellvertretender Inspekteur der Streitkräftebasis, im Rahmen einer Pressekonferenz in der Sportschule. Viele Soldaten seien in Corona-Hilfseinsätzen gewesen, darum habe die Bundeswehr nun nur einen Standort gewählt, um die Truppe zu entlasten.

„Wir möchten den Bürgern die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen der Bundeswehr zu blicken. Das war zwei Jahre nur virtuell möglich, darum sind wir glücklich, diesen Blick nun live zulassen zu können“, sagte Jürgen Weigt. Jeder Bürger habe das Recht zu sehen, wofür seine Steuergelder ausgegeben werden. Über 50 Aussteller werden sich auf dem Lohwall vorstellen und sich den Fragen der Besucher stellen. „Uns ist es wichtig, in den Dialog einzutreten“, sagte Projektleiter Oberst Heinz Altmeyer. Als einziges Großgerät sei der Panzer „Puma“ vor Ort. Zudem werden zwei Tauchcontainer gezeigt, und auf der „Blaulichtmeile“ wird die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, DRK, THW und vielen mehr verdeutlicht.

„Warendorf wird das Fenster in die Bundeswehrwelt. Wir rechnen mit 30 000 bis 35 000 Besuchern. Die Organisation ist darauf abgestellt“, blickte der Generalleutnant voraus. Das sei vor allem verkehrstechnisch eine große Herausforderung.

Dieser stellt sich die Stadt Warendorf und ist bestens vorbereitet, wie Bürgermeister Peter Horstmann versicherte. „Das ist eine ganz besondere Veranstaltung. Hier wird der Fokus in ganz besonderer Weise auf Warendorf liegen. Wir gehen mit Vorfreude, aber auch mit Respekt an diese Aufgabe.“ Das Interesse an der Bundeswehr sei gerade angesichts der aktuellen Ereignisse sehr groß, darum sei mit vielen Gästen zu rechnen. „Wir haben ein Park&Ride-System eingerichtet, sodass rund 10 000 Besucher extern parken können. Es gibt einen kostenlosen Shuttleservice von den Parkplätzen zum Lohwall“, erklärte Horstmann. Unter anderem werde in Füchtorf das Tractor-Pulling-Gelände mit rund 3000 Parkplätzen genutzt.

Peter Horstmann wies auf das gute Verhältnis der Stadt zur Bundeswehr hin, die seit 65 Jahren mit der Sportschule vor Ort ist. Mit der Georg-Leber-Kaserne habe die Stadt eine Patenschaft abgeschlossen. Damit die Gäste, die sich auch Warendorf ansehen wollen, nicht vor verschlossen Türen stehen, werde derzeit überlegt, ob die Öffnungszeiten der Geschäfte angepasst werden können.

„Wir haben eine enge Verbundenheit mit dem Standort Warendorf und der Sportschule. Wir sind ein guter Partner für die Stadt und auch gut fürs Renommee“, sagte Jürgen Weigt. Er versprach ein buntes und vielfältiges Programm, das zudem zum ersten Mal mit der Deutschen Reservistenmeisterschaft verbunden werde.

„Die Reserve interessiert viel mehr als man glaubt. Wir haben zehn Millionen Soldaten mit dem Status Reservist“, teilte Professor Dr. Patrick Sensburg, Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, mit. Mit dem Tag der Bundeswehr und den Reservistenmeisterschaften träfen zwei hervorragende Veranstaltungen aufeinander. Die Wettkämpfe der Reservisten gebe es seit den 1960er-Jahren. Sie seien für alle Teilnehmer der Höhepunkt. „Sie trainieren das ganze Jahr dafür. Es gibt überregionalen Zuspruch, denn es werden über 20 Mannschaften teilnehmen“, so Sensburg.

Der Wettkampf läuft über drei Tage und beginnt am 23. Juni mit den Vorrunden. Passend zum Tag der Bundeswehr wird das Finale auf dem Lohwall ausgetragen. „Wir erwarten einen spannenden Wettkampf. Die Zuschauer können das gut verfolgen und nachvollziehen“, versicherte Dr. Patrick Sensburg. Hier werde die Vielseitigkeit der militärischen Fähigkeiten abgefragt. Wie wichtig der Wettkampf ist, zeige auch die Tatsache, dass sowohl die Ministerin als auch der Ministerpräsident einen Preis gestiftet habe. „Die Meisterschaft ist ein Zuschauermagnet.“

Angst vor eventuellen Demonstranten haben die Verantwortlichen nicht. „Dem gehen wir nicht aus dem Weg. Uns ist jeder willkommen, der friedlich seine Meinung sagen will“, versicherte Jürgen Weigt. Es bestehe ein hohes Interesse an der Bundeswehr. „Wir wollen uns mitten in der Öffentlichkeit präsentieren.“

Die Stadt bittet schon jetzt darum, das Navi auszuschalten und dem Parkleitsystem am 25. Juni zu folgen, damit es zu keinem Verkehrschaos in der Stadt kommt.