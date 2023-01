Kinder sind wieder für Kinder unterwegs

Am kommenden Wochenende werden rund 110 Kinder und Jugendliche von den drei Gemeindeteilen der Katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius Warendorf im Rahmen der diesjährigen Sternsingeraktion unterwegs sein, um Geld für notleidende Kinder zu sammeln und den traditionellen Segen zu den Häusern zu bringen. Die Gelder werden für verschiedenste Projekte in der ganzen Welt gesammelt, bei denen Kinder und Jugendliche in ärmeren Ländern unterstützt werden. Ein Teil des Erlöses aus Warendorf geht in diesem Jahr erneut an ein Ernährungsprojekt im Bistum Navrongo-Bolgatanga (Ghana). In diesem Bistum liegt auch die Gemeinde St. Pauls Walewale, mit der die Warendorfer Pfarrei eine langjährige Partnerschaft verbindet. Die Aktion beginnt mit einem gemeinsamen Aussendegottesdienst am Freitag (6. Januar) um 18 Uhr in der Josefkirche für alle Warendorfer Sternsinger. Die Sternsinger der Laurentiuskirche und der Josefkirche werden am Samstag (7. Januar) ab dem Morgen durch die Straßen der jeweiligen Gebiete ziehen; die Sternsinger aus dem Gemeindeteil St. Marien am Sonntag. In diesem Gemeindeteil werden allerdings schon vereinzelt auch am Freitag und Samstag schon Gruppen unterwegs sein. „Trotz breiter Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist die Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen stark zurückgegangen – so dass mehr als die Hälfte aller Haushalte in Warendorf keinen Besuch erhalten wird“, heißt es in einer Pressenotiz zur Aktion.

Persönliches Treffen an der Josefkirche

Für alle, die keinen Besuch erhalten, besteht dennoch die Möglichkeit die Sternsinger am Samstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr vor der Josefkirche an der Dreibrückenstraße persönlich zu treffen und den traditionellen Segen zu erhalten. Dazu werden Aufkleber mit dem oben genannten Segensspruch für die eigene Haustür oder -wand verteilt. Eine Spendenübergabe ist hier ebenfalls möglich. Die Spenden können zusätzlich per Überweisung auf das Spendenkonto der Sternsingeraktion erfolgen: Kindermissionswerk „Die Sternsinger„ e.V., Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 (Verwendungszweck: Sternsinger). Ebenfalls wurde darüber hinaus für Online-Spenden eine Spendenaktion eingerichtet. Der Link ist über www.stlaurentius-warendorf.de zu erreichen. Ansprechpartner rund um die Aktion Dreikönigssingen sind für St. Laurentius Elke Harnischmacher, 0 25 81/ 78 14 79 oder 0172/2 38 38 11, St. Josef: Thomas Mundmann, 0173/2 78 21 88 sowie für St. Marien: Veronika Serries, 3731.

Straßen, die besucht werden

Nach dem aktuellen Stand konnten für folgende Straßen Gruppen eingeteilt werden: Adlerstraße, Am Gresshoff, Am Kletterpohl, Am Mühlenhof, Am Springbernbaum, An der Tönneburg, Anton-Aulke-Straße, Asternweg, Beckerstraße, Beckumer Straße, Beitelbrink, Bergstraße, Bernhardstraße, Bramweg, Brede, Breite Straße (bis Reichenbacher Str.), Brinkstraße, Brünebrede, Dahlienweg, Delbrücker Weg, Diederichstraße, Diekamp, Dr.-Hans-Kluck-Straße, Dr.-Leve-Straße, Dr.-Maria- Moormann-Straße, Düsternstraße (von Pattkamp bis Splieterstraße), Elisabeth- Schwerbrock- Straße, Elli-Grützner-Straße, Emsstraße, Erikaweg, Feldstraße, Fischerstr., Fliederweg, Flurstraße, Franz-Darpe-Straße, Franziska-Cratz-Straße, Freckenhorster Straße (von Brede bis Schmiedestraße), Füchtenknäppe, Gerichtsfuhlke, Grabbehof, Grabbestraße, Grimmeweg, Gröblingen, Gröninger Straße, Hallaweg, Hardystraße, Harheils Kamp, Hermann-Homann-Weg, Im Ort, Jahnstraße, Josef-Winkler-Straße, Jostestraße, Justus-Möser-Straße, Kapellenstraße, Katharinenstraße, Kirchstraße, Klosterstraße, Kolkstiege, Kolpingstraße, Kreuzstraße, Krimphovenweg, Kurze Straße, Lange Wieske (ab Hotel Mersch bis Kreisverkehr), Lärchenweg, Lilienstraße, Luise-Hensel-Straße, Marienstraße, Markt, Molkenstraße, Münsterweg, Nelkenweg, Neuwarendorf, Oelder Weg, Ostenfelder Weg, Oststraße, Ostwall, Ouabbe, Overbergstraße, Paderborner Straße, Pattkamp, Pictoriusstraße, Probsteigasse, Rainer-A.-Krewerth-Straße, Rietberger Weg, Roggenkamp, Rostocker Straße, Sandknapp, Schembach, Schlaunplatz, Schlaunstraße, Schulstraße, Schützenstraße, Schützenwall, Seewiese, Siskesbach, Sperlingsweg, Splieterstraße (bis Reichenbacher Str.), Toraweg, Tulpenweg, Vohren, Vohrener Weg, Walgernheide, Walgernweg, Wallgasse, Wandstraße, Wibbeltstraße, Wiemann-Bispinck-Weg, Wilhelm-Löhrs-Weg, Wismarer Straße, Zuckertimpen , Zuhornstraße, Zur- straßen weg, Zwischen den Emsbrücken