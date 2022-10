Nach einer tropischen Nacht in der Vier-Millionen-Metropole Accra flogen die vier Warendorfer dann weiter nach Tamale, die Provinzhauptstadt im Norden Ghanas. Dort wurden sie von einer Begrüßungs-Delegation aus Walewale herzlich empfangen. Seit 1987 gibt es die Partnerschaft zwischen der St.-Pauls-Gemeinde in Walewale und der katholischen Kirchengemeinde in Warendorf. Ghana gehört seitdem zur Familie.

Aktuell sind seit einer Woche Martina und Paul Grundkötter, Manuela Woltering und Jutta Blienert (unter anderem Gründungsmitglieder der Partnerschaft) aus der Warendorfer Pfarrgemeinde St. Laurentius im Norden Ghanas. Warendorf trifft Walewale. Hier ihr Reisebericht: Am vergangenen Samstag ging es zunächst nach Amsterdam, vom dortigen Flughafen dann nach Accra, der Hauptstadt Ghanas im Süden des Landes. Tropisches Klima direkt an der afrikanischen Atlantikküste. Nach einer tropischen Nacht in der Vier-Millionen-Metropole flogen die Warendorfer dann weiter nach Tamale, die Provinzhauptstadt im Norden. Dort wurden sie von einer Begrüßungs-Delegation aus Walewale herzlich empfangen. Nochmal zwei Stunden mit dem Auto, dann war das Ziel endlich erreicht: die St. Pauls Gemeinde in Walewale. Nochmal wärmer als im Süden, aber deutlich trockenere Luft. Schon besser auszuhalten, sofern man sich möglichst im Schatten aufhält.

Und dann ging es auch gleich los mit dem umfangreichen Programm, das die Afrikaner für ihre deutschen Gäste ausgearbeitet hatten. Zunächst natürlich die Begrüßung durch den örtlichen Gemeindepfarrer und ein großes, farbenfrohes Begrüßungskomitee. Was dabei nie fehlen darf: Musik, Tanz und fröhliche Stimmung.

Ab Montag dann der Besuch von verschiedenen Gruppen, Organisationen und auch Außenstationen der fast 20 Dörfer umfassenden Gemeinde. Denn die Warendorfer unterstützen Projekte vor Ort mit dem Schwerpunkt Schulbildung und Gesundheitsversorgung. So wird seit vielen Jahren Schülerinnen und Schülern in Walewale der Besuch einer weiterführenden Schule ermöglicht.

Nabari gehört zu Walewale, ein kleines Dorf, von Landwirtschaft geprägt. Die Kinder saßen früher auf dem Boden und lernten. Die Schuluniformen waren dreckig, das Schulmaterial verstaubt und die Kinder hatten Rückenschmerzen wegen der schlechten Haltung bei den schriftlichen Aufgaben. Warendorfers Partnergemeinde half und finanzierte Schulbänke für Nabari. Umso schöner, dass die vier Warendorfer jetzt auf den Schulbänken auch persönlich einmal Platz nehmen konnten. Weiter wurde der Kindergarten von Walewale besucht und auch eine Schule für taubstumme Kinder, in der 350 junge Menschen eine besondere Schulbildung erhalten. Diese Taubstummen-Schule wird von der Diözese getragen, auch Kinder aus Walewale werden dort unterrichtet.

Vor Ort gab es dann ein Treffen mit den „Christian Mothers“, zu vergleichen mit den Frauengemeinschaften in Deutschland. Die Frauen organisieren Projekte und Maßnahmen zur wechselseitigen solidaren Unterstützung. Ein aus Warendorf unterstütztes Projekt ist die Ausgabe von Solar-Lampen, die vor einigen Jahren mit einer größeren Anschubfinanzierung aus St. Laurentius möglich war. Sehr erfreulich dabei, dass das Projekt gute Früchte trägt und die Christian Mothers hier auch erste Erträge vereinnahmen können.

Am Donnerstag stand der Besuch beim Bischof in Bolgatanga an. Bischof Alfred ist für die Warendorfer schon ein „alter Bekannter“, zumal er seit vielen Jahren einen guten Kontakt zur Pfarrgemeinde in Füchtorf pflegt und dort regelmäßig zu Gast ist. Er kennt das Bistum Münster und das Münsterland sehr gut und ist somit immer ein guter Anknüpfungspunkt für Gespräche über gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Regionen. Bischof Alfred hob ausdrücklich die lange und gute Zusammenarbeit zwischen Warendorf und Walewale hervor und bedankte sich für die vielfältige Unterstützung.

So verging die erste Woche wie im Fluge, viele neue Eindrücke wurden gewonnen, bestehende Kontakte vertieft. Die Freude über die Besucher aus Warendorf ist sehr groß und überall spürbar. Ein guter Auftakt für die zweite Woche des Besuchs, die jetzt startet.