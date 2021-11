Warendorf unter Lupe genommen

Drei Baustellen in Warendorf bringt der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ans Tageslicht: Bauamt, Verkehrsflächen und Friedhofswesen. In allen drei Bereichen sehen die Prüfer zwar kein Risiko, könnten sich Verbesserungen aber durchaus vorstellen: „Viel ist gut, vieles kann aber besser werden.“

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa) hat Warendorf unter die Lupe genommen. Das Gremium fordert Veränderungen, die auch die Bürger spüren werden. Unter dem Strich: Die Stadt Warendorf ist finanziell gut aufgestellt, darf ihre in den Folgejahren defizitäre Finanzplanung aber nicht aus dem Blick verlieren. Bei steigenden Kreditverbindlichkeiten und einer rapiden Verschuldung sei das schon eine Herausforderung sagte gpa-Präsident Heinrich Böckelühr am Mittwochabend im Rechnungsprüfungsausschuss anlässlich der Vorstellung des Prüfungsberichtes. Solide Stadtfinanzen seien immer ein wichtiger Impuls für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Außerdem befähigen sie dazu Krisen besser zu meistern, so Böckelühr. Empfehlung der Prüfanstalt: Aufbau eines Fördermanagements, um mit dem Einsatz von Fördergeldern den Haushalt zu entlasten.