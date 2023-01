 Ausrüstung für Feuerwehr weiter ausgeweitet

Man kann ihn mit Recht ein „Urgestein“ in der Warendorfer Feuerwehr bezeichnen: Vor 50 Jahren trat Hermann Josef Schwienhorst der Warendorfer Feuerwehr bei, war lange als stellvertretender Leiter der Feuerwehr aktiv und ist nun in der Ehrenabteilung der Löschzüge I und II in Warendorf. Auf der Mitgliederversammlung der Löschzüge am Freitag im Gerätehaus wurde ihm für seine langjährige Treue zur Warendorfer Feuerwehr durch die Verantwortlichen der Löschzüge und er Leitung der Feuerwehr gedankt. In Abwesenheit wurde Bernhard Muesmann geehrt, der bereits seit 70 Jahren Mitglied der Feurwehr ist. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wilfried Notarp ausgezeichnet, der bei der Gelegenheit gemeinsam mit Alfons Kuhlmeier (nach 44 Dienstjahren) in die Ehrenabteilung verabschiedet wurde. Ihr 35-jähriges Dienstjubiläum feierten Thomas Pumpe, Michael Pollmeyer, Guido Meimann, Björn Heitmann und Chrisitan Erpenbeck, das 25-Jährige Jubiläum feierte Christian Schöler.

Versammlung der Löschzüge Warendorf: Neu in den Löschzügen Warendorf sind Benjamin Lepper, Ann Claire Vartmann, Sanjigha Sothilingam Constantin Gruda und Elisabete Fernandes da Silva. Foto: Andreas Engbert

Als Neumitglieder wurden Benjamin Lepper, Elisabete Fernandes da Silva, Sanjigha Sothilingam, Ann-Claire Vartmann und Constantin Gruda begrüßt.

Den Kontakt zu den Aktiven der Löschzüge möchte die Ehrenabteilung wieder verstärken. Auf 1250 aktive Dienstjahre können deren Mitglieder zurückblicken, hat Sprecher Günter Schlöpker nachgerechnet: „Wir sind nicht das Alteisen auf dem Abstellgleis.“ Künftig wolle man wieder verstärkt an Aktivitäten der Feuerwehr teilnehmen und plane den Besuch von Übungen.

Löschzugversammlung Warendorf: Alfons Kuhlmeier und Wilfried Notarp wurden nach über vier Jahrzehnten in der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung der Löschzüge verabschiedet. Foto: Andreas Engbert

Es gab viel zu tun bei der Feuerwehr in Warendorf, das wurde in den Berichten und Ansprachen deutlich. 51 Lehrgänge und 54 Seminare besuchten die Mitglieder der Löschzüge, um sich für die Einsätze auf aktuellem Stand zu halten. Auch derer gab es reichlich: 295 mal waren die Blauröcke der Emsstadt gefordert und leisteten dabei 4168 Einsatzstunden.

Die letzte Mitgliederversammlung fand 2020, wenige Wochen vorm ersten Lockdown statt. Dieser hat auch den Dienst der Feuerwehr eingeschränkt, wie Zugführer Christian Erpenbeck anmerkte: „Wir wären nicht die Feuerwehr, wenn wir nicht auch hier Lösungen gefunden hätten!“ Mit Blick auf die Angriffe auf Einsatzkräfte während der Silvesternacht forderte er eine konsequente strafrechtliche Verfolgung der Täter.

Löschzugversammlung Warendorf: Löschugführer Christian Erpenbeck Foto: Andreas Engbert

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und warten auf weitere Informationen“, informierte Erpenbeck die Truppe, dass für den Neubau des Standortes Nord derzeit ein Fachplaner gesucht werde. Für das Bauvorhaben am Holzbach prüfe ein Architekt gerade aufgrund neuer Aspekte die Machbarkeit.

Löschzugversammlung Warendorf: Löschugführer Manuel Sommer Foto: Andreas Engbert

Zugführer Manuel Sommer freute sich über die gute Ausrüstung der Wehr, die im vergangenen Jahr ausgeweitet und erneuert wurde: „Diese Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind eine perfekte Ergänzung unserer Ausstattung, die eine fundamentale Säule und Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit darstellt.“

Versammlung der Warendorfer Löschzüge: Stadtbrandinspektor Christof Amsbeck dankte den Mitgliedern der Löschzüge I und II für das Meistern verschiedener Herausforderungen und sprach ihnen Mut zu. Foto: Andreas Engbert

Der Leiter der Warendorfer Feuerwehr, Christof Amsbeck, dankte den Mitgliedern führ ihren Einsatz und lenkte den Blick auf aktuelle Herausforderungen, die durch Pandemie, Ukrainekrieg oder Klimawandel von der Feuerwehr zu meistern seien. Er rief die Kameradinnen und Kameraden auf, optimistisch nach vorne zu schauen: „Um die aktuellen Herausforderungen gut zu bewältigen, braucht es vor allem eins: Mut!“