Warendorf war mehrfach Tatort

Historiker untersuchten Missbrauch in katholischer Kirche

Warendorf / Münster

Die Studie über sexuellen Missbrauch im Bistum weist den Fall eines wegen zahlreicher Übergriffe in anderen Pfarrstellen laisierten Mann nach. Er machte offenbar in den Achtzigern in Freckenhorst weiter.

Von Jörg Pastoor