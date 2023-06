Warendorf will andere Feuerwehrfahrzeuge

Der Lkw am linken Bildrand ist ein Wechselladerfahrzeug. Es ermöglicht den flexiblen Transport von Abrollbehältern für verschiedene Einsatzwecke vom Notstromaggregat bis zum Katastrophenschutzcontainer. Wie hier in Ahlen.

Was eine Feuerwehr leisten soll und dafür braucht, regelt der Brandschutzbedarfsplan. Der für Warendorf stammt von 2016. Die Fortschreibung ist fällig. Und sieht einen Systemwechsel im Fuhrpark vor: die Anschaffung von „WLF". Das ist die Kurzform für Wechselladerfahrzeug.

Wechsellader sind flexibler

Frank Sölkens Start als Amtsleiter für Feuerwehr und Rettungswesen fiel in eine jahrzehntelang undenkbare Zeit: Krieg in Europa, mit allen Folgen auch für Deutschland. Sein Fachwissen macht es überflüssig, ein Fachbüro mit der Aktualisierung der Brandschutzbedarfsplanung zu beauftragen, heißt es in der Vorlage an Hauptausschuss und Rat. „Wir können das gut selber machen", schlussfolgerte Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann, in dessen Zuständigkeit Feuerwehr und Rettungswesen fallen. Der Ausschuss empfahl den Beschluss zur Fortschreibung. Die geht inhahtlich über die Beschreibung der drei Neubauten in Freckenhorst, In de Brinke und Am Holzbach hinaus.

Die WLF-Technik kennt fast jeder: Ein Lkw mit spezieller Hydraulik nimmt Container gleich welcher Art auf, rollt sie am Einsatzort ab. Und transportiert Spezialcontainer zum nächsten Ort, wo sie gebraucht werden. Das kann günstiger sein, als fest auf Lkw montierte Einrichtungen fürs Löschen von Bränden, den Wassertransport, technische Hilfeleistung (auch im Zivil- und Katastrophenschutz) anzuschaffen: Das Chassis mit Motor fällt weg. Aktuell, so steht es in der Beschlussvorlage der Fachverwaltung, erreichen „kontinuierlich einzelne Einsatzfahrzeuge die Altersgrenze oder sind aus technischen oder Arbeitsschutzgründen nicht mehr nutzbar." Deren Ersatzkauf würde wie beschrieben günstiger ausfallen, wenn sich die Einsatzwecke für passende Rollcontainer eignen.

Ein Beispiel: Bislang haben Maschinengemeinschaft Freckenhorst und Landwirte zeitweise Wasserfässer von 10.000 Litern gegen Entgelt für Brandbekämpfungen zur Verfügung gestellt. Ein Abrollbehälter Löschwasser könne ca. 12.000 Liter Löschwasser zu Einsatzstellen bringen. Auch ein leistungsstarkes Notstromaggregat, das das Wasserwerk, Krankenhaus oder Abwasserbetrieb unterstützen könnte, passt auf so ein System. Diese mobile Katastrophenschutzreserve von 600 bis 700 Kilowatt soll angeschafft werden, zumal ein 50-prozentiger Zuschuss möglich ist.

Der Hauptausschuss empfahl die Aktualisierung der Planung samt WLF-Wechsel. In Ahlen, Oelde und Beckum nutzen die Wehren sie schon.