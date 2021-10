Warendorf will‘s noch mal wissen

Der Rat hat Ja gesagt zu einer zweiten Bewerbung als Landesgartenschau. Heute Mittag übergibt eine Delegation die Bewerbung in Düsseldorf.

40 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen: Am Donnerstagabend hat der Stadtrat erwartungsgemäß Warendorfs zweite Bewerbung um die Ausrichtung einer Landesgartenschau auf den Weg geschickt – diesmal nach dem gescheiterten Anlauf für 2017 für das Jahr 2026. Nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses zogen sich Manfred Lensing-Holtkamp (Grüne) und Martin Richter (CDU) ihre Trikots über: Sie werden am Freitagmorgen per Rad mit anderen Mitgliedern der Freckenhorster Radsportgemeinschaft nach Düsseldorf fahren, um symbolisch CO2-neutral die Bewerbung mit zu übergeben. Mittags ist Termin im

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Die Stellungnahmen der Fraktionen fielen kurz aus – auch weil Bürgermeister Peter Horstmann aus aktuellen Gründen (s. nebenstehende Meldung) darum gebeten hatte.

Für die SPD war Andrea Kleene-Erke „guter Hoffnung, dass wir es schaffen“. Durch den Kauf der Brinkhausbrache habe die Stadt das Heft des Handelns in der Hand, die Gartenschau sei eine gute Chance zur Hervorhebung des 200 Jahre alt werdenden Landgestüts, die Laga bedeute einen „Innovationsschub für diese Stadt“.

Auch wenn Frederik Büscher seitens der CDU die „unzähligen Arbeitsstunden“ in der Bewerbung nochmals lobte, betonte er die Sorge seiner Fraktion vor den finanziellen Risiken, der möglicherweise auch organisatorischen Überforderung für die Verwaltung. Aber wenn auch mit Bauchschmerzen: Die CDU werde zustimmen. Die vier Enthaltungen ausgenommen.

Außer den Bündnisgrünen, die durch Jessica Wessels das gute Gesamtkonzept lobten, gehörte auch die FDP zu den Befürwortern. Sie lehne zwar nach wie vor den Kauf von Brinkhaus ab, aber sei „absolut für die Landesgartenschau“, so Vorsitzende Dr. Beate Janinhoff.

André Wenning erinnerte an die anfängliche Ablehnung seiner FWG. Doch der Plan und die Kostentransparenz hätten den Meinungswechsel bewirkt.

Selmar Ibrahimovic hoffte für Linke auf die „riesige Chance“.

Für Dr. Hermann Mesch (Grüne) war es die letzte Ratssitzung. Er gab bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen Ende des Monats sein Ratsmandat niederlege. Er dankte allen Ratskollegen für die Begleitung seit 2014 – der Rat seinerseits erhob sich aus Respekt und Anerkennung zu Standing Ovations (Bericht folgt).