An vielen Orten im Kreis Warendorf wurden am Wochenende Friedensaktionen organisiert, zeigten sich die Menschen solidarisch mit der Ukraine und verurteilten Putins Kriegsangriff. Für Montag rufen die im Rat der Stadt Warendorf vertretenen Fraktionen zu einer Mahnwache vor dem Historischen Rathaus auf.

Der Kreis Warendorf zeigt sich solidarisch: Mit Mahnwachen, Friedensgebeten und Solidarität haben die Menschen im Kreis Warendorf auf die Angriffe Russlands reagiert. Die im Rat der Stadt Warendorf vertretenen Fraktionen von CDU, Bündnis90/Die Grünen, FWG, SPD, FDP, die Linke und Die Partei rufen für Montag um 19 Uhr zu einer Mahnwache vor dem Historischen Rathaus auf.

In Freckenhorst hat die Gruppenleiterrunde der katholischen Kirchengemeinde (GLR Lambo) die beiden Fenster ihres Domizils oberhalb der Bücherei am Marktplatz in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine beleuchtet. Sie schreiben in den sozialen Netzwerken Instagram/Facebook dazu: „Solidarität für die Ukraine! Wir beten insbesondere für alle Kinder und Jugendlichen, die unter diesem Krieg leiden werden!“

Die Fenster waren schon in der Adventszeit grün beleuchtet, um auf die Situation der Flüchtlinge hinzuweisen.

Zudem laden die Kirchengemeinden vor Ort ab sofort jeden Donnerstag im Wechsel in die Stiftskirche oder in die Pauluskirche zum Friedensgebet ein.

Die Warendorfer Kinderhilfsorganisation Aktion Kleiner Prinz hat um Spenden für die Kinder in der Ukraine aufgerufen.

Um Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck zu bringen, erstrahlt das Kreishaus in Warendorf rund um den Haupteingang seit Freitag in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine.„Der Überfall des russischen Präsidenten Putin auf die Ukraine erschüttert die freie Welt und alle Demokraten. Der Krieg Putins bedroht und tötet Menschen in der Ukraine, ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und zerstört den Frieden in Europa. Putin ist ein Kriegsverbrecher“, so Landrat Dr. Olaf Gericke. „Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei den Menschen in der Ukraine – und in Russland. Denn ich bin überzeugt davon, dass auch das russische Volk den Krieg ablehnt und den Frieden will.“