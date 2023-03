Warendorfer Archäologen suchen weiter

Ab Dienstag werden weitere Vorbereitungsarbeiten in Form von sogenannten „Suchschachtungen“ in den Gehwegen und Seitenbereichen vorgenommen. Dabei werden an verschiedenen Stellen auf der Münsterstraße, der Freckenhorster Straße und dem Krickmarkt kleinere Baugruben eröffnet, um die Lage der derzeitigen Bestandsleitungen genau zu erkunden.

Mehr Funde am Freckenhorster Tor?

Nach der Dokumentation der Leitungen, die auch durch das archäologische Team begleitet wird, werden diese Baugruben sofort wieder mit Kaltasphalt geschlossen. Ab dem Mittwoch führen die städtischen Archäologen parallel die nächsten Rettungsgrabungen am Freckenhorster Tor durch. Diese finden im Vorfeld zu den Erneuerungsarbeiten der Ver- und Entsorgungsleitungen statt, da auf Grund der ehemaligen Stadtbefestigung hier eine höhere Funddichte erwartet wird.

Die Einrichtung der Baustellen für beide Maßnahmen beginnt kurzfristig am Dienstag. Ab dann ist die Freckenhorster Straße zwischen dem Freckenhorster Tor und dem Kreuzungsbereich In den Lampen nur noch als Einbahnstraße in Richtung Norden nutzbar. Von dieser Regelung sind nur Fußgänger und Radfahrer ausgenommen. Der motorisierte Verkehr wird über die beiden Straßen Ostwall und In den Lampen in Richtung Osttor abgeführt. Nach Abschluss dieser Vorbereitungsarbeiten beginnen die beiden beauftragten Firmen Altefrohne Tiefbau GmbH & Co. KG und Nüßing GmbH & Co. KG Straßen- und Tiefbau mit der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen.

Für Radler und Passanten passierbar

Bisher hieß es von der Stadt stets, dass die Baustelle am Krickmarkt starten und sich in Richtung Wilhelmsplatz entwickeln würde. Erst danach sollte mit der Freckenhorster Straße begonnen werden. Auf Empfehlung der beiden Tiefbaufirmen haben sich jedoch Änderungen ergeben: Anders als ursprünglich geplant werden die beiden Firmen zeitgleich in zwei Straßen die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuern.

Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, werden die Tiefbauarbeiten in der Münsterstraße starten und dann abschnittsweise vom Elsbergplatz Richtung Wilhelmplatz voranschreiten. Vier bis sechs Wochen später geht es dann mit den Arbeiten auf der Freckenhorster Straße zwischen Elsbergplatz und der Alten Schulstraße beginnen Richtung B 64 (Süden) weiter. Damit sollen gegenseitige Behinderungen vermieden und die Arbeiten innerhalb des geplanten Jahres realisiert werden können. Die Arbeiten werden abschnittsweise mit einer Länge von jeweils etwa 50 Metern erfolgen, wobei die Bauabschnittslänge sich auch verändern kann – damit die Feuerwehr im Brandfall die Gebäude im Baustellenabschnitt erreicht.

Bauabschnitte jeweils etwa 50 Meter lang

Ein weiterer Vorteil: Die anliegenden Geschäfte haben nur eine kurze Zeit eine Baugrube vor der Eingangstür. Die Erreichbarkeit der Geschäfte sei auch innerhalb der Bauabschnitte dauerhaft gewährleistet, teilt die Verwaltung mit.